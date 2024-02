El Granada CF puede fortalecer su defensa para el partido aplazado frente al Valencia

El partido que el Granada iba a disputar mañana sábado ante el Valencia, ha sido aplazado, debido al suceso ocurrido en la ciudad del Turia. El club valenciano expresó esta mañana su deseo de que este encuentro no se disputara en la fecha prevista y el Granada al conocer esta situación fue receptivo a esta iniciativa. Finalmente, en torno a las 13 h., la jueza de competiciones profesionales de la Federación ha atendido esta solicitud y ambos clubes tienen de plazo hasta el próximo miércoles para decidir la nueva fecha de este encuentro.

Bruno Méndez ha intensificado sus entrenamientos

“Cacique” Medina ha informado que Bruno Méndez ha intensificado sus entrenamientos y estaba pendiente de la sesión de este viernes para conocer si podía participar en este partido, aunque el aplazamiento prolonga el plazo para la decisión definitiva. El resto de la plantilla se encuentra sin dificultades físicas, según ha manifestado el técnico. Además, Medina ha señalado que la falta de eficacia de cara al gol es la que está impidiendo mejores resultados. También ha expuesto que la resilencia del Granada puede ser positiva en los momentos finales de la competición, es decir, que puede soportar mejor la presión de estar en la zona baja de la clasificación debido a que es el lugar que viene ocupando desde principios de temporada.

En cuanto al once, todo parece estar pendiente de Bruno Méndez. Gumbau no podrá jugar, debido a la acumulación de amonestaciones. La posible alineación estaría compuesta por Batalla; Ricard, Ignasi Miquel, Bruno Méndez y en caso de que no pudiera jugar Miguel Rubio o Piatkoswky, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Hongla, Gonzalo Villar; Pellistri, Uzuni y Lucas Goyé.

Audio