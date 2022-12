El Granada CF presentará alegaciones al pliego de concesión del Nuevo Estadio de los Cármenes

Esta tarde se ha celebrado un encuentro de Navidad que había convocado el Granada con los medios de comunicación. Durante el mismo, el director General del club, Alfredo García Amado, ha informado que el club presentará alegaciones al pliego de concesión del Estadio Nuevo Los Cármenes que ha elaborado el Ayuntamiento y cuya fecha límite para la presentación de la adjudicación expira el próximo sábado 17 de diciembre. Por tanto el club no participará en el concurso. De esta manera se pone de manifiesto que la entidad no está de acuerdo con las condiciones propuestas por el municipio, aunque el mandatario no ha sido más explícito.

Las discrepancias del Granada pudiera estar en los 200 mil euros anuales que habría que pagar en metálico cada año por esta concesión que se dilata por un período de 30 años prorrogables a 35, a los que habría que sumar una cantidad en inversiones y mantenimiento de la instalación de 376 mil euros. García Amado también ha señalado que en próximas fechas comenzarán las obras para la ampliación de la Ciudad Deportiva.

En este encuentro ha estado ausente la presidenta de la entidad, Sofía Yang, aunque han asistido otros dirigentes del club y el entrenador Paco López. Se ha desarrollado de acuerdo con el clima de cordialidad que suele presidir este tipo de citas.