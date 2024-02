El Granada CF obtiene un resultado inesperado ante el Barcelona

El Granada parece que le ha tomado la medida al Barcelona. En los últimos cinco encuentros, el conjunto catalán no ha logrado ganarle. Además, durante el partido disputado este domingo en el Estadio Olímpico Lluis Companys, el equipo de “Cacique” Medina ofreció una imagen, en líneas generales, bastante positiva, pese a que tuvo que luchar contra varias adversidades. A las ausencias anunciadas de Lucas Boyé, por lesión, y de Gonzalo Villar y Piatkowsky por sanión, se unieron a última hora las de Bruno Méndez, lesionado, y Carlos Neva que tuvo molestias durante el calentamiento y no pudo ser alineado. En gran medida, el once fue de circunstancias y a pesar de ello permitió sumar un punto, que incluso pudieron ser tres, puesto que una victoria visitante no hubiera sido nada extraño.

Un Barcelona débil

Los males del Barcelona se pusieron de manifiesto nada más comenzar el partido. El conjunto azulgrana está muy lejos de lo que ha sido otras temporadas, aunque pese a ello atesora una incuestionable calidad. El Granada soportaba la presión de los locales, pero llegó uno de los habituales fallos en defensa, que dejaba expedito el flanco izquierdo desde el que Lamine Yamal (m. 14), disparó en el interior del área, sin oposición alguna. Se temía lo peor, pero el equipo de Medina se rehacía del zarpazo psicológico y aunque le faltaba atino, Ricard (m. 43) recibIó una asistencia de Pellistri que permitió llegar al descanso con el marcador igualado.

Intercambio de goles

Durante el segundo período, el Barcelona tuvo más tiempo la pelota y parecía que el papel del Granada iba a ser defenderse. Sin embargo, una asistencia de Uzuni, permitió a Pellistri (m. 60) marcar el primer gol con su nuevo equipo. Poco duraba la alegría de adelantarse en el marcador, porque Lewandowski (m. 63) aprovechó otra brecha en la defensa rojiblanca para igualar la contienda.

El Granada volvió a adelantarse en el marcador con un tanto de cabeza protagonizado por Ignasi Miquel (m. 66), pero malogró la victoria en un balón que perdía en las inmediaciones del área Callejón, que acababa de salir desde el banquillo, y acabó en otro gol de Lamine Yamal (m. 80). El Granada soportó el empuje del equipo de Xavi Hernández e incluso creó peligro en algunos contragolpes. El árbitro prolongó el partido ocho minutos que parecían interminables, porque al margen de la apurada situación en la tabla, el punto tiene un valor destacado para los granadinistas, especialmente por la entidad del rival.

Próximos partidos

La salvación de la categoría continúa estando muy lejana. La marca el Celta que tiene siete puntos más que el Granada. Los dos próximos partidos será en casa y pueden ser claves para seguir manteniendo la esperanza de continuar en Primera División. El domingo 18 de febrero el Almería (16,15 h.), último clasificado, visitará el Nuevo Los Cármenes. Después, llegará el momento de recibir al Valencia. Será el sábado 24 de febrero (14 h.).

Ficha técnica

Barcelona 3 Granada 3

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Íñigo Martínez, Cubarsí, Cancelo (Rapinha, m. 75), Christensen (Fermín, m. 66), De Jong, Pedri (Marc Guiu, m. 89), Gundogan, Lamine Yamal, Lewandowski.

Granada: Batalla, Ricard, Rubio, Hongla, Ignasi Miquel, Maouassa, Sergio Ruiz, Gumbau (Torrente, m. 94), Melendo (Callejón, m. 75), Pellistri (Jozwiak, m. 84) y Uzuni (Matías Arezo, m. 84).

Goles: 1-0, (m. 14) Lamine Yamal. 1-1, (m. 43) Ricard. 1-2, (m. 60) Pellistri. 2-2, (m. 63) Lewandowski. 2-3 (m. 66) Ignasi Miquel. 3-3, (m. 80) Yamine Lamal.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité de Madrid). Mostró cartulina amarilla a Xavi Hernández (m. 63) y Fermín (m. 76) del Barcelona y a Sergio Ruiz (m. 33) e Ignasi Miquel (m. 78) del Granada.

Incidencias: Partido de la jornada veinticuatro de Primera División disputado en el Estadio Lluis Companys de Barcelona con la presencia de 41.901 espectadores.