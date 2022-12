El Granada CF juega en La Rosaleda con una gran incertidumbre

La incertidumbre en torno a rendimiento del Granada este jueves (21 h.) en La Rosaleda está justificada. Es cierto que el Málaga es un equipo, a priori, asequible para los rojiblancos, máxime si tenemos en cuenta que suma 10 bajas, pero el escaso rendimiento como visitante de la plantilla que ahora dirige Paco López, hace albergar todo tipo de dudas. Esta tarde se celebra en Los Cármenes el último entrenamiento antes del encuentro. Se espera un desplazamiento masivo de aficionados rojiblancos.

Alineación

La alineación del Granada puede ser muy similar a la que venció al Alavés. Pese a que Bodiger está recuperado, no parece probable que forma parte del once inicial. La principal novedad será el retorno a la portería de Raúl Fernández, una vez cumplido su partido de sanción. Están lesionados Antonio Puertas, Sergio Ruiz, Ferreira y Torrente. Paco López podría salir en Malaga con el siguiente once: Raúl Fernández; Ricard, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Carlos Neva; Meseguer, Petrovic, Melendo; Uzuni, Callejón y Jorge Molina.

Málaga

El Málaga, a pesar de disponer de uno de los mayores presupuestos de la categoría, está teniendo serias dificultades esta temporada. Incluso ha recurrido al cambio de entrenador. Su actual técnico es Pepe Mel que ha tenido hoy palabras de elogio hacia el Granada, destacando el potencial económico del que fuera su equipo. El principal peligro atacante del rival del Granada es Rubén Castro, aunque el delantero no atraviesa por su mejor momento.