El Granada CF no guarda un minuto de silencio y causa malestar entre algunos aficionados

Olvidarse de la historiao no darle la importancia que se merece es un defecto grave. Tener en cuenta los ilustres personajes que han formado parte de ella en un club de fútbol, es algo que lo hace más grande. En los prolegómenos del partido que el Granada disputó el pasado sábado frente al Lugo, no se guardó un minuto de silencio por dos personajes de la historia granadinista que han fallecido recientemente. Uno es Arsenio Iglesias, que fue jugador del equipo rojiblanco y es uno de los mitos del fútbol mundial. En el Granada fie donde más partidos disputó como profesional. Ya tuvimos oportunidad de contarlo en COPE. El otro es Francisco García Padial, conocido futbolísticamente como Francis, que con 17 años debutó en el primer equipo durnante en le temporada 77-78. Estuvo dos campañas en el equipo de Los Cármenes y fue internacional sub-20 y sub-21, llegando a diputar un Mundial y una Eurocopa. Pronto llamó la atención del Betis que consiguió que su traspaso. Una lesión provocó que se retirara en 1985, cuando todavía no había cumplido 30 años. El club ha indicado que sí expresó sus condolencias a título privado.

Ascenso

Tras su victoria frente al Lugo, el equipo de Paco López vuelve a depender de sus propios resultados para lograr el ascenso directo. Todavía debe disputar dos encentros antes de que concluya la liga. El primero será este sábado (18,30 h.) en Anduva y el último el sábado 27 de mayo, día anterior a las elecciones municipales, a las 21 h., cuando recibirá al Leganés en el Nuevo Los Cármenes. Ahora mismo los rojbilancos son líderes con 69 puntos.Todavía reta por disputarse un partido de esta joranda. El Levante recibe al Alavés este lunes (21 h.), pero este marcador no desbancará al Granada de la primera plaza que ocupa en la actualidad. Existen convinaciones que permitirían que subiera de categoría la próxima jornada, pero para ello debe de ganar.

Desplazamiento

El club va a sufragar e desplazamiento de sus abonados a Miranda del Ebro. Los interesados deben comunicarlo cuando adquieran las localidades que se pondrán a la venta las localidades en las taquillas de Nuevo Los Cármenes. El horario será de 10 a 18 h. Estarán disponibles hasta agotar existencias o en su caso hasta las 12 h. del jueves. El precio es de 20 euros y tendrán carácter nominativo. El viaje organizado por el club comienza a las 23 h. del viernes. Los autobuses tienen previsto llegar a la localidad burgalesa a las 10 h. Volverán después del partido.

Ciudad Deportiva

El próximo miércoles el Granada comienza las obras de ampliación de la Ciudad Deportiva. El acto contará con la presencia del director general del club, Alfredo García.

Aclaración

Fuentes del Granada han manifestado COPE que no existe ningún tipo de beneficio económico para el Mirandés en el caso de que el equipo ascienda a Primera, que pudieran derivarse del traspaso de Víctor Meseguer desde la entidad burgalesa al club rojiblanco.