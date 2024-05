El Granada CF compite con un equipo de Primera en su casting de entrenadores

Cuatro jugadores del Recreativo han completado la lista que ha dispuesto Sandoval para el partido que este viernes (21 h.) disputa el Granada en Motilivi. También viaja, pese a que la pasada semana tenia una costilla rota, Puertas. Los de Michel ya están clasificados para a Champions la próxima temporada y los rojiblancos jugarán la próxima campaña en Segunda. El conjunto gradinista podría terminar último en la clasificación, en el caso de que perdiera y el Almería, además de vencer su partido, lo supera en el gol average general, puesto que en el general están empatados. El Granada tiene menos treinta y cuatro y el equipo de los Juegos del Mediterráneo menos treinta y siete.

Lista de convocados

La lista de futbolistas convocados es la siguiente:

Porteros: Marc Martínez, Batalla y Adri López.

Defensas: Bruno Méndez, Miguel Rubio, Mouassa, Ricard, Piatkowski, Carlos Neva, Torrente, Bruno (Recreativo) y Oscar (Recreativo).

Centrocampistas: Sergi Ruiz, Gumbau, Melendo y Gonzalo Villar.

Delanteros: Lucas Boyé, Arezo, Puertas, Courbeanu, Pellistri, Rodelas (Recreativo), y Pablo (Recreativo).

Candidatos al banquillo

Continúan los movimientos en torno al banquillo del Granada. Como les venimos informando, el club ya ha establecido contactos con distintos entrenadores. Los dirigentes no descartan la continuidad de Sandoval. Otros técnicos no se deciden todavía por esta opción, aunque no la descartan. Uno de los que cuenta con partidarios es Vicente Moreno. En este caso, baraja también una oferta de Primera División. Las otras dos opciones están por el momento mas frías. Es el caso de Pacheta y la del actual entrenador del Cartagena, Julián Calero, con el que se podrán comenzar a establecer un contacto más definido una vez termina la competición.

Audio