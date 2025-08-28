El Granada CF ya tiene un delantero a punto de incorporarse como refuerzo a su plantilla

La prioridad del Granada de cara a la recta final del mercado de verano es la contratación de un delantero. Durante los últimos días se han barajado diferentes nombres, pero el que ahora mismo está más cerca de convertirse en nuevo jugador rojiblanco es Bouldini. Se trata de un delantero centro marroquí de 29 años que este año podría tener poco protagonismo en su equipo, el Deportivo, y estaría dispuesto a cederlo.

El futbolista llegó a jugar algunos minutos en la visita de los gallegos al Nuevo Los Cármenes en la jornada inaugural de liga. Tiene contrato con su actual equipo hasta 2028 y anteriormente ha militado en el Coimbra, Santa Clara, Fuenlabrada y Levante, club desde el que llegó a Riazor la pasada temporada. Precisamente en el equipo valenciano firmó sus mejores registros, con ocho goles en las temporadas 2022-23 y 2023-24, donde, en Segunda División, anotó ocho tantos por campaña, disputando 36 y 38 partidos respectivamente. La pasada temporada, sin embargo, solo logró un gol.

manifestación de aficionados

La Unión Granadinista ha obtenido los permisos gubernamentales necesarios para manifestarse el próximo domingo antes del partido que el equipo disputará ante el Mirandés, con la intención de expresar su inquietud por la situación que atraviesa el club. La cita es a las 19:30, en las cercanías de la tienda oficial del Granada. También han conseguido la autorización de la Subdelegación del Gobierno los integrantes de Marea Rojiblanca, que, a las 19:00 partirán desde la Plaza de Fontiveros, para dirigirse al Nuevo Estadio de Los Cármenes y se unirán a la manifestación convocada por el grupo anteriormente mencionado.