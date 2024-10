El Granada afrontará el debut de Escribá en Los Cármenes, sin algunos de sus jugadores más importantes

Tsitaishvili, Hongla y Uzuni ya se han marchado con sus selecciones. Serán tres bajas significativa para el debut de Fran Escribá en el Nuevo Estadio de los Cármenes. Además, está la duda de conocer la evolución Miguel Rubio, aunque es probable su recuperación para el partido que el Granada jugará este domingo (18,30 h.) ante el Córdoba. El rival rojiblanco solo ha sumado un punto en los encuentros disputados durante la competición. En la última jornada empató a a uno en el campo del Albacete.

Sergio ruiz por hongla y lucas boyé por uzuni

Los tres internacionales con los que no podrá contar el Granada, son jugadores habituales en las alineaciones y las aportaciones de Hongla y Uzuni especialmente significativas. En el centro del campo, el sustituto de Hongla puede ser Sergio Ruiz y en la delantera, si se mantiene el esquema, la pareja podría estar integrada por Weissman y Lucas Boyé. El israelí se ha reencontrado con el gol y hay esperanzas de que pueda convertirse en un jugador importante. Lucas Boyé no tuvo fortuna en los minutos disputados ante el Mirandés, pero el fútbol le puede dar otra oportunidad. Ambos atacantes llegaron al Granada con un cartel importante, que además supuso una destacada inversión económica, aunque todavía no han rendido de acuerdo con lo esperado.

grada de animación

Es probable que el partido frente al Córdoba, vuelva a haber una grada de animación, lo que puede redundar en beneficio del Granada, que todavía no ha ganado en su terreno de juego durante esta temporada. Después de este encuentro, habrá otro partido en el Nuevo Los Cármenes. El rival será el Tenerife.