El Granada CF se abona al sufrimiento

Las ausencias de Uzuni y Weissman, debido a sus compromisos internacionales, han definido el planteamiento del Granada ante el Oviedo, que además se ha mostrado como un equipo con unas condiciones mejores que las que pueden deducirse de su situación en la tabla. Paco López sustituyó a los delanteros ausentes por Bryan y Famara. El senegalés no tuvo la actuación que hubiera sido deseado y terminó siendo sustituido en el descanso. En defensa apostó por la pareja integrada por Ignasi Miquel y Víctor Díaz que parece un jugador al que es muy difícil dejar fuera de algunas combinaciones. Además, la aportación de los futbolistas que salieron desde el banquillo fue efectiva.

Mal partido, aunque con victoria

Pero todas estas variantes no dieron el fruto apetecido. El equipo rojiblanco no jugó un buen partido. Especialmente en el primer período, donde apenas se crearon oportunidades y estaba atascado ante la presión del rival. En la misma línea comenzó el segundo período, aunque conforme avanzaba el partido el juego de local fue mejorando. No obstante, el encuentro pudo cambiar de rumbo con un remate al palo de Manu Vallejo. Pero los jugadores locales creían en sus posibilidades a pesar de que avanzava el cronómetro y cuando faltaba un minuto para el que se cumpliera el tiempo reglamentario, Ricard (m. 89) remató un rechace desde fuera del área que permitió la victoria local. Otra vez el Granada ha salvado el encuentro en los últimos minutos.

Los dos próximos partidos serán como visitante

Este marcador le permite seguir mirando con optimismo la posibilidad de un ascenso directo. Los dos siguientes compromisos serán fuera de casa. El próximo domingo (18,30 h.) visitará el campo del Sporting y después jugará en La Romareda el sábado 8 de abril (16,15 h).

Ficha técnica

Granada: Raúl Fernández; Ricard, Víctor Díaz, Miquel, Neva; Bodiger (Perea, m. 46), Pol Lozano (Petrovic, m. 84); Bryan, Melendo (Meseguer, m. 69), Callejón (Soro, m. 69); Diedhiou (Puertas, m. 46).

Oviedo: Braat; Oier Luengo, Costas, Dani Calvo, Lucas; Viti, Luismi, Montoro, Borja Sánchez (Moro, min 86); Hugo Rama (Sergi Enrich, min 86) y Borja Bastón (Manu Vallejo, min 66).

Gol: 1-0 Ricard Sánchez (min 89);

Árbitro: Iván Caparrós Hernández (Comité de Valencia). Mostró amarilla a Bodiger (m. 4), Ricard (m. 45) del Granada y a los visitantes Hugo Rama (m. 41), Borja Bastón (m. 59) del Oviedo.

Incidencias: Partido de la jornada 33 de Segunda disputado en Nuevo Los Cármenes (Granada). Se agotaron las localidades, aunque la cifra oficial de asistentes al partido ha sido de 16.390 espectadores.