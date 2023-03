El entrenador del Granada CF, Paco López, entra en el debate sobre el centro del campo y Melendo

Paco López querido hoy entrar en el debate sobre la ausencia en los últimos encuentros de jugadores significativos en el centro del campo. Ha indicado que él es un entrenador de varios onces y que prefiere no tener una alineación fija. De esta manera se ha expresado en DEPORTES COPE GRANADA. Además, ha indicado que son múltiples los factores que han aconsejado que Melendo no sea titular, manifestando que se trata de algo mas que el hecho de que posiblemente hubo rivales hubieran encontrado la fórmula para restar eficacia a su juego.El futbolista no fue titular en Burgos, tampoco ante la Ponferradina y surge la duda de si lo será ante el Albacete, próximo rival del Granada al que se enfrenta este sábado (16,15 h.).

Alineación indefinida

El técnico ha informado que hay un jugador con molestias y que se está evaluando su participación en el próximo encuentro. No ha trascendido su nombre. Se conoce que están lesionados Quini, Torrente, Jorge Molina y Rochina. Sobre el delantero ha pasado esta semana por el quirófano, ha tenido palabras alaban su profesionalidad y ha manifestado su convencimiento de que volverá a jugar como profesional. Adivinar un posible once inicial es muy complicado en esta ocasión.

Internacionales

Wesiman y Uzuni han sido convocados por las selecciones Israel y Albania. Por tanto se perderán el encuentro que el Granada disputará en Los Cármenes ante Oviedo, previsto para el domingo 26 de marzo (16,30 h.). La selección israelí jugará dos partidos para la fase de clasificación a la Eurocopa de 2024. Primero como local ante Kosovo el sábado 25 de marzo (18 h.) y después contra Suiza a domicilio el martes 28 de marzo (20.45 h. ). El combinado albanés actuará en la misma competición ante Polonia el próximo lunes 27 de marzo (20.45 h.) en el Estadio Nacional de Varsovia.

Gran ambiente en el Carlos Belmonte

En Albacete habrá un ambiente extraordinario para el partido de este fin de semana. Se espera una gran entrada en el Carlos Belmente. Más de mil de aficionados se desplazarán desde Granada. Se le está dando mucha importancia al equipo rojiblanco, de lo que es una muestra el que la rueda de prensa de Rubén Alvés ha ocupado gran parte de su intervención.