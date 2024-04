Dos candidatos al banquillo de Granada CF para la próxima temporada

El Granada tiene actualmente dos candidatos para el banquillo. Uno es Sandoval. El técnico madrileño, aunque no ha conseguido todavía ninguna victoria, ha mejorado el juego de su equipo y dentro de las posibilidades de la actual plantilla, lo ha dotado mayor coherencia. Su labor está siendo analizada y es uno opción para dirigir al equipo rojiblanco la próxima temporada. En el caso de que finalmente no se opte por la continuidad del técnico madrileño, la segunda opción sería Pacheta, que fuera jugador de equipo como el Burgos y el Español, y que comenzó su andadura en los banquillos en el Numancia. Después estuvo en el Oviedo, Cartagena, Hércules, Elche, donde obtuvo su primer gran éxito como entrenador al ascenderlo a Segunda y después a Primera, el Huesca, al que descendió de Primera, y el Valladolid, con el que consiguió el ascenso a la máxima categoría, aunque seria cesado en la siguiente temporada. Después, tuvo un paso fugaz por el Villarreal, donde resultó relevado de sus funciones, a los dos meses. También tuvo una experiencia internacional en el Korona Kielce de Polonia.

Continuidad de García y Tognozzi

Todas esta planificación de futuro pueden saltar por los aires, en el caso de que no continúen los actuales dirigentes, pero a día de hoy tanto Alfredo García, director general, como Matteo Tognozzi, director deportivo, siguen en sus cargos. Parece que la propiedad no ha tenido en cuenta las últimas actuaciones de estos dos mandatarios o las ha considerado válidas para que continúen al frente de sus funciones. No obstante, falta por conocer la última palabra de los dueños del club.

Samu vuelve a Granada con el Alavés

El domingo (16,15 h.) el Granada recibe al Alavés. El conjunto vasco está realizando un discreto papel en la categoría. En el equipo de Luis García Plaza juega Samu, que fuera uno de los principales artífices del ascenso del Recreativo la pasada temporada y que en la presente, luego de la disputa del primer partido de liga, fue fichado por el Atlético de Madrid, que ejerció el derecho de compra y lo cedió al próximo rival del Granada. El delantero melillense ha sido uno de los habituales en la alineación de su actual equipo, habiendo disputado veintisiete encuentros y conseguido nueve goles.

Audio