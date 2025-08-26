Otro delantero en la órbita del Granada CF, que afronta el partido frente al Mirandés con dos bajas significativas

Pacheta ha comenzado a preparar el partido que este domingo (21:30 h) enfrentará a su equipo con el Mirandés. Para este encuentro, contará con dos bajas importantes: Williams, que fue expulsado frente al Eibar, y Diallo, quien, aunque sin confirmación oficial, continúa lesionado. El alta médica de Manu Lama podría hacer que forme pareja con Óscar en el eje de la defensa, mientras que en el lateral derecho hay pocas dudas sobre la conveniencia de alinear a Casadesús. En el lateral izquierdo, hay una doble opción entre Hormigo y el canterano Pere Haro, aunque el primero parte con ventaja.

Mercado de fichajes

El Granada trabaja en completar su plantilla y un delantero parece ser el objetivo prioritario. A Eto´o, que podría llegar cedido desde el Rayo, se suma ahora Bouldini, quien está en la rampa de salida del Deportivo. Se da la curiosa circunstancia de que este futbolista se enfrentó al equipo rojiblanco en la primera jornada, cuando jugó la última media hora con el conjunto gallego en el Nuevo Los Cármenes. Ahora podría vestir la camiseta del que fue su rival. Está por determinar si llegará cedido o mediante un traspaso. El delantero, que suma veintinueve años, firmó su mejores temporadas con el Levante en Segunda División, donde marcó ocho y cinco goles, respectivamente. Sin embargo, en la pasada campaña tuvo un papel secundario en el conjunto gallego y solo anotó un tanto.

El Mirandés se refuerza

El Mirandés ha reforzado su plantilla con el fichaje del extremo marroquí de veintiún años Saliem El Jerabi, que llega cedido desde el Atlético de Madrid. En el conjunto burgalés milita también el exjugador del Granada, Carlos Fernández.