Un ex del Granada CF en el Racing de Ferrol

El culebrón de este verano parece que está casi despejado. Se trata del intento de compra del Granada, por parte de un grupo inversor granadino. El interés de estos empresarios locales se han encontrado la división de opiniones entre los rectores de la propiedad asiática, la dificultad derivada de la posible deuda con Hacienda y con el anterior propietario, Gino Pozzo. Este último capítulo se ha complicado todavía más, cuando ha aparecido una probable intervención judicial en Suiza, donde se dirime el asunto con el italiano. No son las únicas dificultades, pero sí las aparentemente más complicadas de superar.

Con este panorama, lo que ya era una operación muy compleja, se ha tornado en alguno todavía más difícil y el club, por el momento, parece que va a seguir en las mismas manos. A pesar de todo esto, la entidad continua su curso deportivo, dependiendo de sus propios recursos y las cosas no marchan de manera adecuada. La sensación inicial es que se ha configurado una plantilla interesante, con goleadores como Weissman y Uzuni, que hay centrocampistas de garantías como Sergio Ruiz o Trigueros, pero a la vez no se han solucionado los problemas en defensa, que ademas son los que han lastrado al club en los últimos tiempos. Además, está el asunto del nuevo entrenador, Guillermo Abascal, que carece de experiencia en el fútbol profesional español, no consigue armar el puzle para que los jugadores rindan de forma adecuada y no da con la solución a los problemas en la retaguardia, a pesar de las nuevas incorporaciones en esta línea.

En el Ferrol milita un ex del Granada

Un dato para el optimismo deportivo está en la que la temporada acaba de comenzar, aunque lo ha hecho con una derrota frente al Albacete, que aprovechó una desconexión del rival para superar un marcador adverso y llevarse los puntos de la primera jornada. Pero queda mucho por disputar. La próxima jornada será el sábado 24 de agosto (17 h.), ante en Racing de Ferrol. El conjunto gallego empató a en su debut liguero frente frente al Málaga , don dos tantos de Jauregui. En su plantilla figuran un ex del Granada, el defensa Erick Cavaco, que militó en el conjunto rojiblanco en la temporada 22-23.