Crecen las incertidumbres sobre los jugadores lesionados en el Granada CF

Se multiplican las incógnitas en torno a los jugadores con los que podrá contar Fran Escribá para el partido que el Granada disputa este sábado frente al Sporting de Gijón. Están descartados Williams, Carlos Neva y Marc Martínez, por lesión, Hongla, Uzuni y Titaishivili convocados por sus selecciones y Jozwiak, que debe cumplir su segundo partido de sanción. Son duda Gonzalo Villlar, Sergio Ruiz e Ignasi Miquel. Cada uno tiene una casuística distinta. En teoría, Gonzalo Villar, por la naturaleza de su lesión, podría llegar con cierta facilidad al partido de El Molinón. Sergio Ruiz tenía un pronóstico menos optimista, pero comparece en los minutos abiertos a la prensa de los entrenamientos, lo que no sucede con Gonzalo Villar. En cuanto a Ignasi Miquel, hoy no ha estado presente en el comienzo del trabajo en grupo.

El Sporting de Gijon también mirar a la enfermería. Diego Sánchez, central que terminó lesionado el último partido y es un jugador muy importante en el esquema de Rubén Albés, será baja para este encuentro y por contra recupera a Bernal. Tanto el Granada como el Sporting son candidato al ascenso, pero entre los equipos que aspiran a subir de categoría, llama la atención el Racing Santander. El conjunto cántabro es líder en solitario. Con una sola derrota en lo que llevamos de campeonato, tiene ocho puntos mas que el segundo, que es precisamente en Sporting y once más que el Granada, que es quinto. El capítulo estadístico también nos muestra que el Granada es el líder en la tabla de equipos que más goles consigue, empatado con el Zaragoza. Suma veinticuatro, uno menos que el Racing. No en vano, en el Granada milita el actual pichichi, Uzuni, que no podrá estar este sábado en Asturias, debido a la indicada internacionalidad.

Hoy en DEPORTES COPE EN GRANADA hemos conocido la manera en la que afronta este partido de este fin de semana el Sporting y hemos conocido la situación del Racing de Santander, líder en solitario de la competición. También ha intervenido Ramón Moraleda para aclarar que el Recreativo no es filial del Granada y que su calificación es de equipo dependiente.