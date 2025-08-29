El ambiente del Granada CF - Mirandés enrarecido por presuntas amenazas

Bouldini, como ya les anticipó ayer COPE, puede ser el próximo fichaje del Granada. Se trata de un delantero centro marroquí de 29 años que este año podría tener poco protagonismo en su equipo actual, el Deportivo. El futbolista llegó a disputar algunos minutos en la visita de los gallegos al Nuevo Los Cármenes, durante la jornada inaugural de liga. Tiene contrato con su actual equipo hasta 2028 y anteriormente ha militado en el Coimbra, Santa Clara, Fuenlabrada y Levante, club desde el que llegó a Riazor la pasada temporada. Precisamente en el equipo valenciano firmó sus mejores registros, con ocho goles en cada una de las temporadas 2022-23 y 2023-24 en Segunda División, disputando 36 y 38 partidos respectivamente. La pasada campaña, sin embargo, solo logró un gol. La operación podría significar la salida de Stoichkov, cuyo destino sería precisamente el Deportivo. Los próximos días serán clave para definir la plantilla antes del cierre del mercado, previsto para el 1 de septiembre. Para que el club pueda maniobrar, es necesario lograr la salida de uno o varios futbolistas. Hongla está en la órbita del Aris de Salónica de Grecia, y Weissman en la del Wolfsberger de Austria, equipo con el que logró una de sus mejores temporadas.

alineación para el domingo

Pacheta tiene dos bajas para el partido de este domingo (21:30 h) frente al Mirandés, ambas en defensa: Diallo, lesionado, y Williams, sancionado. El equipo ha perdido los dos partidos disputados en liga y ocupa el último lugar en la clasificación. El Granada recupera a Manu Lama. De esta manera, la alineación más probable que presente Pacheta sería: Luca Zidane; Casadesús, Óscar, Manu Lama, Hormigo o Pere Haro; Trigueros, Hongla, Sergio Ruiz; Pablo Sáenz, Faye y Arnáiz.

internacional sub-21

El guardameta del Granada, Ander Astralaga, ha sido convocado por David Gordo para formar parte de la selección española sub-21, que disputará dos partidos de la fase de clasificación para el Europeo de 2027. Serán ante Chipre (viernes 5, en Soria) y frente a Kosovo (martes 9, en Pristina). Por tanto, se perderá el encuentro de la cuarta jornada de liga que el equipo rojiblanco, que será el sábado en Málaga.

presentaciones

En la jornada de ayer fueron presentados tres de los fichajes de esta temporada: Pascual, delantero centro almeriense de 22 años, procedente del Eibar y formado en el Villarreal, donde Pacheta lo hizo debutar con el primer equipo, Arnáiz, también delantero de 30 años que ha jugado en el Barcelona, Leganés y Osasuna y Pedro Alemañ, mediocampista de treinta años formado en la cantera del Valencia que procede del Sparta de Róterdam, de la Primera División holandesa.

movilizacines de la afición

Los aficionados del grupo Marea Rojiblanca, que habían conseguido un permiso gubernamental para manifestarse antes del partido frente al Mirandés, desde la Plaza Fontiveros hasta el Nuevo Estadio de Los Cármenes, con el objetivo de expresar su preocupación por la situación del club, han decidido finalmente suspender la marcha por presuntas amenazas. No obstante, se mantiene la concentración convocada el mismo día por la Unión Granadinista a las 19:30 en la esquina del estadio donde está situada la tienda del club, con el mismo propósito.

mirnadés

El Mirandés, al igual que el Granada, todavía no conoce la victoria. Este año tiene nuevo técnico, Fran Justo, y solo conserva a dos jugadores de la pasada temporada. Carlos Fernández, ex del conjunto rojiblanco, forma parte ahora de una plantilla que, como la de su rival de este fin de semana, todavía está en construcción, ya que, según ha manifestado el propio club, le faltan cinco fichajes. La alineación que presente en el Nuevo Los Cármenes sigue siendo una incógnita.