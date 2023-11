Alexander Medina, nuevo entrenador del Granada CF: sainete, drama o best seller

La apuesta realizada por el Granada contratando a un técnico sin experiencia en Europa como entrenador y con un curriculum de perfil medio puede parecer arriesgada. Sin embargo, serán los resultados los que determinen si su presencia al frente de la plantilla rojiblanca es un acierto. En ocasiones, este tipo de experiencias, en apariencia de carácter exótico, pueden provocar un sainete no deseado. Algunas veces el club ha vivido este tipo de historias. Ejemplos hay cercanos en el tiempo. También puede acabar en drama, porque la labor encomendada no va a ser sencilla. Conseguir que el equipo no descienda de categoría va a resultar una tarea difícil. Hay otra opción y es que se convierta en un best seller, un autentico éxito que incluso merezca un sonoro aplauso al haber identificado a una estrella de los banquillos. Lo mejor que sería que la contratación de Alexander Medina terminara de esta última manera y lo que parece un fichaje un tanto singular, se convierta en la piedra angular que sustente la continuidad en la máxima categoría.

Debut en el Santiago Bernabeu

El debut de Medina será muy complicado. El sábado (18,30 h.) el Granada jugará en el Santiago Bernabeu. El rival del Granada disputa este miércoles partido de competición europea. Se enfrentará a Nápoles en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El conjunto de Carlo Ancelotti tiene en estos momentos bajas muy significativas y numerosas: Courtois, Militao, Arda Güler, Vinicius, Camavinga y Aurélien Tchouaméni. Además, existe dudas en torno a la participación de Luka Modric y Kepa.

Audio









Incógnitas importantes en el Granada

En el Granada existe la incógnita en torno a la disponibilidad de Ignasi Miquel, Vallejo, Miguel Rubio y Gonzalo Villar. Pueden llegar lesionados al encuentro ante el Real Madrid. Los tres primeros presentan una dificultad, ya que todos son centrales. Si no pudieran participar las opciones serían Torrente, Víctor Diaz y Miki Bosch. El segundo tiene en algunas ocasiones dificultades físicas que le impiden un rendimiento pleno y además no es un central nato. El tercero es un futbolista procedente del filial, con muy poca experiencia en al categoría. Tampoco es baladí la posible ausencia Gonzalo Villar. Se trata de uno de los fubolistas más importantes de la plantilla debido a la calidad de su juego y su posición en el centro del campo suele dotar de personalidad al equipo.