Lucas Boyé podría debutar con el Granada CF en San Sebastián, según ha manifestado Paco López

El delantero Lucas Boyé podría debutar como jugador del Granada en el partido que este sábado juega el equipo de Paco López frente a la Real Sociedad (14 h.). Así lo ha manifestado el entrenador rojibanco en su comparecencia previa al encuentro, aunque no ha aclarado si contará con él como titular o suplente. Para este partido son baja Vallejo y Torrente. Con respecto al canterano ha indicado que evoluciona favorablemente, pero todavía no está en disposición de comenzar a tener minutos.

Once inicial

Un probable once del Granada podría ser el mismo que venciera al Mallorca y estaría integrado por: Raúl Fernández; Carlos Neva, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz, Melendo; Bryan Zaragoza, Callejón y Uzuni. No hay que descartar, a tenor de lo indicado por el entrenador, la titularidad de Lucas Boyé, aunque todo apunta a que saldra desde el banquillo.

Real Sociedad

La Real Sociedad suma sus tres partidos de liga con otros tantos empates. Dos de ellos han sido como local y otro como vistante. En el equipo vasco milita el ex de Granada Carlos Fernández, que apunta a la titularidad. Una de las señas de identidad de este club es actualmente su entrenador, Imanol, que suma seis temporadas consecutivas, teniendo encuenta la presente, en el banquillo, y que serían una más si conosideramos que también lo dirigió en la campaña 2017-18.

Tras la recuperación de Take Kubo, el probable once del conjunto donostiarra estaría compuesto Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen Muñoz; Zubimendi, Merino, Brais Méndez; Barrenaetxhea, Take Kubo y Carlos Fernández.

Final del mercado

Estamos en el ultimo día de mercado de fichajes. Además de la salidas de Soro, ya oficial al Vizela de Portugal, donde ser marcha cedido, y de Famara, prácticametne segura, se barjan otro nombre en este capítuclo como Weissman podría marchase al Venecia y todavía pueden sumarse alguna baja más. En el de entradas, todo pendiente de la liquidez que consiga el club. La llegada del lateral zurdo, Álvaro Fernández, al tratarse de una cesión desde el Manchester United, parece estar cerca observando como se ha reforzado con conjunto británico. También se intenta incorporar a un central. El fichaje de Alexedre Mendy procedente del Caen francés podría reforzar la delantera. Además se busc centrocampista. Estas ultimas horas del mercado serán vertiginosas.