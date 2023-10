Las matemáticas favorables la victoria del Granada CF en Pamplona

Pocas veces el Granada afronta un partido en Primera División con la estadística a su favor. Es el caso de su visita este viernes a El Sadar. En las cinco últimas visitas a Pamplona en la máxima categoría ha sumado tres victorias, un empate y una sola derrota. Son marcadores de la última década, porque los anteriores tienen un valor relativo ya que datan de los cincuenta del siglo pasado. Además, Osasuna no ha sumado más que un punto en los partidos disputados en su terreno de juego esta temporada. Además, el equipo navarro es de los pocos que tienen un poderío económico similar al Granada, puesto que la mayoría disponen de un mayor presupuesto.

Datos desfavorables

Analizado desde este punto de vista expuesto, hay opciones de conseguir un buen resultado en Navarra. Sin embargo, el Granada tiene invertido parte de su límite salarial en contrataciones que no han dado todavía el fruto deseado como Weissman o Famara y Osasuna parece que ha invertido de forma más coherente sus recursos económicos. A esto hay que sumarle el grave problema en la retaguardia del equipo de Paco López, que aun no se ha solucionado y parece complicado lograrlo con los efectivos que actualmente componen la defensa rojiblanca. Hace falta que los brotes verdes que se han insinuado para evitar la sangría defensiva, adquieran un tono más elocuente para mostrar un mayor optimismo. Otra de las dificultades que tendrá el equipo rojiblanco para este partido será que Uzuni y Álvaro, que se han convertido en jugadores importantes, no podrán entrenar hasta mañana con el resto de sus compañeros, debido a sus compromisos internacionales.

Paco Cuenca

Hoy en DEPORTES COPE GRANADA hemos tenido la oportunidad de escuchar al exalcalde de Granada, Paco Cuenca, hablar sobre la situación por la que atraviesa el Granada. Para él, China está demasiado lejos y esto dificulta la labor de la propiedad. El actual concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha tenido palabras de elogio hacia los dirigentes del club.