Gonzalo Villar analiza en COPE los problemas en defensa y el objetivo de los próximos partidos

El centrocampista Gonzalo Villar ha estado hoy en DEPORTES COPE GRANADA. El jugador del Granada llegó al club orjiblanco este verano trapasado desde la Roma, luego del pago de una cantidad en torno al millón y medio de euros. La pasada temporada militó en el Getafe. Aunque todavía no ha podido rendir en plenituid de facultades físicas, se le han visto detalles que lo acreditan como un futbolista muy importante para la plantilla de Paco López.

Villar ha comentado que ya seguía al Granada antes de que concluyera la pasada temporada, porque era un club en el que pensaba para su futuro. Se ha referido a los primeros partidos de su equipo en torno a los que han surgido dudas sobre la defensa y ha indicado que es un asunto que se puede solucionar, añadiendo datos para lograrlo y manifestando que el objetivo de equipo en los próximo partidos es mantener la portería a cero.

Gonzalo Villar ha comentado que Paco López y su cuerpo técnico permiten trabajar de forma muy especial los detalles del juego y se ha mostrado optimista en torno al futuro, señalando entre otros motivos el que su equipo está haciendo goles con facilidad y eso es algo que habitualmente cuesta bastante. Con respecto a los problemas físicos que ha sufrido a principios de temporada ha dicho que ya están prácticamente solucionados y pronto podrá rendir en plenitud. Cree que para el partido frente al Girona estará a a plena disposición. El futbolista, cuyos primeros recuerdo de Granada están relacionados con sus visitas a Sierra Nevada durante su niñez, está apunto de concluir sus estudios de grado en gestión de empresas

Miguel Rubio no entrena con normalidad

En la sesión de hoy no han participado con el resto de la plantilla Vallejo, Torrente, Migue Rubio y Gonzalo Villar. Ninguno es baja definitiva para el próximo partido. Con respecto Gonzalo Villar,después de lo manifestado en la entrevista en COPE, hemos podido aventurar que no debe tener dificultades para disputar el encuentro. Miguel Rubio se retiró con dificultades en el último partido. No se ha hecho público el alcance de su dolencia y, por tanto, su futuro es una incógnita. Torrente, como venimos informando, está en vias de una pronta reaparición, aunque su adaptación al trabajo está siendo progresiva. El caso de Vallejo es más complicado, puesto que se informó de una rotura en el isquiosural izquierdo, pero se desconoce el grado y por tanto aventurar el momento en que esté recuperado es complicado.