Sánchez y Espadas evitan hablar de la coalición de izquierdas y llaman a la movilización en las urnas

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, han hecho un llamamiento a la movilización en las urnas el próximo 19 de junio para no "condenar" a Andalucía "al retroceso" y no seguir en "punto muerto".

El patio del CEIP San Isidoro de Torredelcampo (Jaén) ha sido el escenario escogido para acoger el primer acto público de Pedro Sánchez en apoyo a Juan Espadas, en un encuentro celebrado al aire libre y en el que se han dado cita unas 2.500 personas, según ha informado la organización. Los dos dirigentes socialistas han coincidido en sus intervenciones en llamar a la participación para así garantizar la victoria socialista el próximo 19 de junio.

"En un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa, dejar a Andalucía como está en punto muerto es condenarla a retroceso", ha dicho Pedro Sánchez, al tiempo que ha defendido que el PSOE es "es el único partido que "garantiza avanzar".

Sánchez ha señalado que el PSOE tiene "argumentos, proyecto" y cuenta "con el mejor candidato" para ganar las elecciones. "Nos estamos jugando avanzar o retroceder y el único partido que garantiza el avance en las conquistas sociales es el PSOE", ha dicho Pedro Sánchez, que también ha hecho alusión a "la enorme lección" que ha dado el PSOE en Andalucía, incluso cuando el PP gobernaba en España.

En este sentido, ha hecho público su "profundo respeto y admiración" por Andalucía, una tierra que con los socialistas en la Junta de Andalucía fue capaz de "sostener" la dependencia, de garantizar la universalidad de la sanidad pública, de aprobar la primera Ley de Cambio Climático en España y de "sostener" la bandera del feminismo.

También ha hecho referencia a la gestión que está realizando el Gobierno de España y que ha supuesto para Andalucía "un 33 por ciento más de recursos que con el Gobierno de Rajoy" y un incremento de un 6,5 por ciento de las transferencias. Asimismo, se ha referido a Andalucía como una de las comunidades, junto con Aragón, más beneficiadas por la inversiones ferroviarias.

"Las políticas son hechos y cada vez que ha habido una conquista de derechos ha sido por el PSOE", ha dicho Sánchez, que ha acudido al acto público acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por su parte, Espadas también ha hecho una llamada a la movilización de la ciudadanía en las urnas, al tiempo que ha apelado a "sacar pecho" por ser socialistas, justo cuando el próximo 23 de mayo se cumplen 40 años de la primera victoria del PSOE en las elecciones autonómicas de Andalucía.

En esta llamada a la participación se ha detenido en los 350.000 jóvenes que están llamados por primera vez a las urnas el próximo 19 de junio y a las mujeres porque "tienen mucho que decir". "Este sí es nuestro momento de decidir", ha dicho Espadas. "Estas elecciones son decisivas y tenemos que movilizar, queremos que la ciudadanía participe y sobre todo que la "juventud que se comprometa" con el futuro de Andalucía.

El candidato socialista también ha tenido palabras para el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, al que ha identificado como "un mago escapista" porque. "no hay ningún problema que sea suyo y después vive de las rentas de las medidas de Pedro Sánchez". Por el contrario, en el PSOE "sí nos enfrentamos a los problemas y ponemos soluciones".

"Ante un PP que no quiere campaña, cuyo candidato no se presenta con sus siglas; ante otros que no saben ni donde viven y que se presentan para meterle un mordido a la otra derecha, el PSOE sí tiene partido, equipo y la ilusión para gestionar el proyecto de futuro que necesita Andalucía", ha señalado el candidato socialista. Nos estamos jugando mucho.

Espadas ha apuntado que frente aquellos que no quieren campaña, los socialistas la van a hacer y van a "sacar pecho", porque "el Gobierno de España es la mejor tarjeta de presentación de un socialista en Andalucía".

Ha añadido que el PSOE hará campaña "huyendo de la confrontación y de esa falta de estilo de clase de la derecha y la ultraderecha". "Escucho más que hablo y me comprometo con la gente con la verdad por delante, y no engañando con el autobombo y falsedades de Moreno Bonilla", ha manifestado el candidato socialista.

Espadas de se ha comprometido "a reducir la tasa de paro a la mitad en una legislatura". En sanidad, su compromiso es el de "blindar la sanidad pública" y que "nadie tarde más de 48 horas en ser atendido" en Atención Primaria. Ya está bien de hablar con un teléfono que no te atiende, de listas de espera con gente que se queda por el camino.

También se ha referido a que su apuesta en educación pasa por por las universidades y un sistema de FP con oportunidades reales, además de aplicar "la Ley de la Vivienda con el bono joven que recibe la negativa de la derecha en esta tierra".

"En salud, educación, vivienda y dependencia se distingue a un socialista de alguien de la derecha. Somos la fuerza más útil y constructiva que Andalucía ha tenido en toda su historia. Hay partido y lo vamos a ganar", ha concluido Espadas.