El PSOE de Almería pide una "participación masiva" el 19-J para "poner fin a la mala gestión" de Moreno

"El PSOE de Almería sale a ganar las elecciones andaluzas del 19 de junio". Lo ha asegurado en el arranque de la campaña el cabeza de lista de los socialistas almerienses y secretario general del partido, Juan Antonio Lorenzo, que ha pedido una participación masiva el día de las elecciones para poner fin a la “mala gestión” de Juan Manuel Moreno Bonilla. “Si el 19J la participación es alta, el PSOE ganará las elecciones”, ha vaticinado, animando a la ciudadanía a votar y “ejercer la democracia”.

Lorenzo Cazorla se ha mostrado convencido de que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, obtendrá un gran resultado a la vista de que “la gente está recibiendo con mucha ilusión las propuestas socialistas”. Para contribuir a la victoria, el PSOE de Almería aporta una candidatura “variada, con jóvenes, personas con experiencia parlamentaria y representantes del municipalismo”. “Vamos a representar muy bien a la provincia de Almería”, ha prometido.

Frente a la “ilusión” que desprende la candidatura socialista, Lorenzo ha contrapuesto la inseguridad con la que acude el PP a la cita electoral, hasta el punto de que el todavía presidente ha amagado ya con repetir las elecciones si el resultado no es el que le conviene.

El cabeza de lista del PSOE de Almería ha achacado el estado de ánimo de los ‘populares’ a los “más de tres años de mala gestión por parte de Moreno Bonilla, una gestión enmascarada con grandes anuncios, pero que en realidad sólo ha dejado un empeoramiento de la sanidad, la educación y la dependencia”. Además, ha destacado que, en este tiempo, “se han quedado paralizadas las infraestructuras que debían garantizar un futuro estable a la provincia de Almería”.

Lorenzo ha recordado que, al adelantar las elecciones, Moreno Bonilla “ha tirado la toalla”. A su juicio, la hoja de servicios de Moreno Bonilla está jalonada de “instalaciones sanitarias que no se han abierto”, mientras que “alguna que sí han abierto está vacía”. En materia de educación, ha recordado que no se han abierto nuevos centros educativos, ni siquiera algunos que el PSOE dejó programados, como es el caso del instituto de Huércal-Overa. “Lo poco que han hecho ha sido por inercia y lo más preocupante es que no han sido capaces de planificar proyectos nuevos, por lo que el próximo gobierno no tendrá ninguna cinta que cortar, que es a lo que se dedicó el PP cuando llegó”, ha señalado.