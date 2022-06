Macarena Olona: una abogada del Estado que ha pasado de ser "el azote del Congreso" a candidata de la Junta

Macarena Olona Choclán, “Maca” como quiere que le llamen nació en 1979 en Alicante, es madre de un niño de tres años y se presenta como “libre, española, madre, hija, hermana y andaluza” aunque esto último, le trajo más de un problema jurídico, de hecho, no se considera una "paracaidista" pese a no haber nacido en Andalucía, ya que es diputada al Congreso por la circunscripción de Granada, además de empadronada en Salobreña, en casa de un compañero de partido, desde el 5 de noviembre último para poder concurrir a los comicios andaluces, un hecho que ha generado una polémica zanjada por la Junta Electoral, que dio por buena su candidatura.

Fue premio extraordinario de la Universidad alicantina cuando se licenció en derecho. Ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en el año 2009. Especializada en la lucha contra la corrupción, desde 2012 a 2017 ocupó el cargo de Jefe de la Abogacía del Estado en el País Vasco.

La candidata a presidir la Junta de Andalucía por el partido de Abascal, lleva representando en el Congreso de los Diputados desde las elecciones de abril de 2019, y por la que fue reelegida en noviembre del mismo año tras la repetición de las elecciones generales en las que VOX obtuvo 52 escaños. Olona es secretaria general y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados. Diputada por Granada.



Desde el año 2016 y hasta abril de 2019 fue miembro electo del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado de España. Distinguida con la concesión de la Orden al Mérito Civil de la Guardia Civil en la Categoría de Cruz con Distintivo Blanco en Octubre de 2017.





El azote del Congreso

Son muchos los rifirrafes que ha tenido con ministras, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, siendo los más sonados los cara a cara con Yolanda Díaz o Irene Montero a las que llama “ministras comunistas”. En más de una ocasión ha colocado motes a ministros como a Bolaños, conocido por VOX como “el ministro perejil”. De hecho, en su despedida del congreso de los diputados insistió en que “ustedes, los socialistas, han sido chusqueros para echarme del pueblo de Andalucía, cosa que no han conseguido”.

No hay que olvidar que recibió el premio ´Castigo para la prensa´ otorgado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios después de encararse con una periodista de la Sexta en los pasillos del Congreso de los diputados.

Maca de Graná

Olona, como hemos comentado anteriormente, consiguió ser diputada nacional gracias a su elección en Granada. De hecho se le ha visto en actos tradicionales como el Día de la Toma, en el que tanto ella como su partido han basado las bases de lo que quieren conseguir en Andalucía que es “la reconquista de la tierra” y proceder al cambio real.

Se le ha visto bailando “La Macarena” en un concierto o vestida de flamenca para desfilar por las distintas ferias andaluzas a las que ha querido tener acto de presencia sobre todo poco antes de proclamarse como candidata a la Junta de Andalucía donde estaba tomando el pulso a la calle para decidir si dar el paso definitivo, o no. Finalmente lo hizo.





Misión: Superar las últimas elecciones.

Su misión, superar los 12 diputados y los 395.978 electores logrados por su partido en 2018 y obligar al PP a sumar su mayoría suficiente contando con Vox. La aspiración de Juanma Moreno es lograr un resultado claro como el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y la de Olona es convertirse en la única opción del PP de seguir gobernando Andalucía, una posibilidad esta última, que Vox cree posible gracias a que el plus que le otorga Olona después de que en las elecciones de 2018 entraran por primera vez en un Parlamento, con doce escaños.

La incógnita será saber cómo podrá Moreno gestionar algunos asuntos más controvertidos que defiende Vox, como el caso de la inmigración, algunas actuaciones en materia de violencia machista, y la memoria histórica, en caso de que tengan que llegar a un pacto, aunque el presidente andaluz ya cuenta con cierta experiencia de la actual legislatura.









Amante de España

En diversas ocasiones se le ha podido comprobar su “amor por España” a través de sus mensajes e incluso su vestimenta como la ocasión en la que portó en el congreso una chaqueta verde modelo sahariana con un gran escudo del país y un mensaje que decía “Todo por la patria”. Una prenda que consiguió agotar en las tiendas en pocos días y que expresa el poder de influencia que la alicantina tiene en estos momentos sobre todo en los más jóvenes













No habla de su vida privada ni sentimental y evita hablar de su familia como ha repetido en muchas ocasiones cuando han querido “arañar para hacer daño” con noticias de su padre, fallecido en el mes de marzo, y del que ella nunca ha querido referirse. Aunque su relación no era buena, sí quiso dedicarle unas palabras de despedida "Anoche me comunicaron que mi padre, Pablo Olona, ha fallecido. Cargo ahora mismo con mi corazón para ir a buscarle y acompañarle a casa".