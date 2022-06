Abascal reprocha que el PSOE crea que si no se les vota "no hay democracia" tras amenazar con salir a la calle

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado este miércoles al PSOE que "se le llena la boca de hablar de democracia, pero creen que si no se les vota a ellos, no hay democracia", después de advertir a los socialistas, que han amenazado con que "si votáis mal, habrá que salir a la calle", que su discurso "podía servir con el PP, que estaba acobardado, pero no con Vox".

Así lo ha manifestado en un acto en Lucena (Córdoba) junto a la candidata a la Presidencia de la Junta por Vox, Macarena Olona, y la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, a la vez que ha lamentado que los socialistas "no han cumplido sus promesas", porque "prometieron ser leales y han traído corrupción; subsidio, donde prometieron trabajo, y pactaron con los separatistas, cuando dijeron que defenderían España".

Al respecto, ha criticado que el Gobierno se gaste el dinero que recauda de los impuestos en "pijadas progres", mientras que los españoles "no pueden pagar la factura de la luz ni del gas, y tienen que ir a trabajar en el coche de un compañero". A su juicio, se han convertido en el "Partido Socialista, ni obrero ni español". Además, ha preguntado a los asistentes al acto en la Plaza Archidona si quieren que el día 20 Vox forme "un Gobierno para que todo quede igual". "¿Queréis que el día 20 regalemos nuestros votos?", ha cuestionado, para remarcar que "si la respuesta es no, estáis en el lugar apropiado".

En este sentido, Abascal ha criticado que "la derechita cobarde se ha tragado" las leyes de la izquierda, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno del PP de Juanma Moreno "no cumplió con el pacto de investidura al que llegó con Vox" y gracias al cual "se pudo expulsar de San Telmo al socialismo después de 40 años en los que el PP había sido incapaz". Precisamente, Rocío Monasterio ha recordado cómo "los 12 escaños de 2018 fueron fundamentales para sacar al socialismo de San Telmo y acabar con 40 años de robo, mariscadas y vergüenza".