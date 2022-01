La verdadera razón por la que los anillos de boda se ponen en el dedo anular

Miren su anillo de compromiso. ¿Han reparado en el dedo en el que lo tienen insertado? El sacerdote Patxi Broncalo ha relatado en twitter el motivo por el cual se coloca formalmente en ese preciso dedo y tiene mucho que ver con el significado del Matrimonio. “Vas a flipar con el significado”, promete.

Broncalo reconoce que cuando prepara la celebración del sacramento con los novios “me gusta hacerles esta pregunta. ¿Por qué el anillo en el dedo anular? Si hay respuesta ésta suele ser normalmente: “¡Porque es el dedo que está conectado directamente con el corazón!. Les digo que esa es la respuesta ñoña, y que el dedo que va directamente al corazón se llama… ¡dedo corazón! Menuda sorpresa. Conocimiento desbloqueado”.

¿Entonces cuál es la respuesta? El sacerdote propone “cerrar el puño y a ir levantando los dedos. Solo uno a la vez, a ver hasta donde sois capaces de levantarlo y cual levantáis con más facilidad.

Empieza con el pulgar: “¿Fácil no? Todos podemos. Solemos usar este dedo para decir que todo está bien, o que todo ha sido un desastre. Los jóvenes lo podéis usar para decir a vuestros padres las notas de junio”.

Seguimos con el índice: “También fácil de levantar, ¿no? Este dedo vale para señalar un camino, para acusar a alguien, para hacer ver que se sabe algo o para indicar que hay que seguir leyendo el hilo de Twitter. Y Jesús lo usaba para expulsar demonios”, añade.

En lo que se refiere al dedo corazón, apunta que “es curioso que el dedo que va directamente al corazón sirva para mandar a tomar por… a la gente. Supongo que quien lo hace lo hace “de corazón””

Tras saltarse un dedo se remite al meñique: “También es muy sencillo. Con este dedo las niñas sellan promesas de súper amigas para siempre, y alguien amanerado lo deja levantado al beber en una copa de balón”.

Solo nos falta un dedo. El anular: “Prueba a levantarlo con el puño cerrado. ¿Cuesta no? Quizás ni puedas. ¿Y para qué sirve este dedo? Ni para decir que todo está bien, ni para señalar, ni para hacer promesas. El dedo anular no sirve para nada”

Bueno… sirve para una cosa: “Para que los esposos lleven los anillos que se entregan el día de la Boda”.

¿Y por qué en este dedo?: “¡Porque es el dedo débil! Ni siquiera puede levantarse solo. De hecho “anular” tiene que ver etimológicamente con “anulado”. Los anillos de Matrimonio se ponen en ese dedo para que no se les olvide a los esposos que es en la debilidad donde más necesitan amarse. Ahí es donde todos necesitamos que nos quieran”.

Broncalo explica que “quien nos quiera poco nos querrá solo por lo positivo: por ser fuertes, simpáticos y generosos. ¿Pero… quién nos quiere por nuestras miserias, por nuestras debilidades, por nuestros defectos? Solo quien nos quiera de verdad”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Sabes por qué el anillo que se ponen en los esposos el día de la Boda se pone en el dedo anular?



Tiene mucho que ver con el significado del Matrimonio. Vas a flipar con el significado, te lo cuento.#HiloVa ���� pic.twitter.com/QjVY1WkxQ0 — Patxi Bronchalo ن (@PatxiBronchalo) January 26, 2022

El Matrimonio es, explica, “para toda la vida, por eso es muy serio. Quererse toda la vida requiere aprender a amar al otro en la debilidad. ¿Recordáis las palabras que pronuncian los novios delante del cura en el momento en que se convierten en esposos? “Yo, N, te recibo a ti, N, como esposo/a y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida”

En lo bueno y en malo: “Es fuerte. Así necesitamos ser amados y amar. Amar es aprender a recibir al otro y aprender a entregarse para que el otro te reciba. En la fortaleza y en la debilidad. Cuando esto se da las cosas van bien. Cuando una parte falle la cosa se complica. Necesitamos profundizar cada vez más y madurar la forma de amarnos”.

El Matrimonio es, resume, “una Alianza para siempre, en lo próspero y en lo adverso. ¿Sabes el nombre que se le da a los anillos de boda? Exacto. Alianzas. Me gusta decir a los esposos que cuando tengan una dificultad y les cueste quererse se miren el anillo. Y que cuando haya un problema se pidan perdón y además se besen mutuamente el dedo anular con el anillo en señal de veneración y amor”.

Porque “la debilidad propia nos va a acompañar toda la vida. Nuestra condición humana es débil, esto requiere aceptación. Y, por supuesto la ayuda de Dios, a quien el día de la Boda se le pidió su ayuda. Dios no nos quiere por fuertes, nos quiere por débiles, justo como necesitamos”.

Eso sí, “tampoco vale excusarse en que se es débil para no cambiar. Cambiar y convertirse de lo negativo es un signo de amor al otro. “Yo es que soy así”. Si, claro, pero demuestras orgullo si te conformas con no querer cambiar un rasgo malo o no disculparse nunca”.

Termina dando un consejo: “No olvides esto. El amor es apasionante, pero requiere firmeza en el amor, y el amor firme es el que aprende a aceptar la debilidad propia y a amar la de la otra persona. Así es posible que el amor sea para toda la vida. Enseñemos esto a los jóvenes. Matrimonios: sed luz”.