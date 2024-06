El PP pedirá dirigir la Comisaría de Agricultura en la UE para proteger a los trabajadores del campo

Monserrat (PP) asegura que pedirán dirigir la Comisaría de Agricultura para un pacto que "blinde a los trabajadores"



La candidata número uno del PP en las elecciones europeas, Dolors Monserrat, ha apoyado este martes "proteger el campo, la ganadería y el mar" y ha avanzado que pedirán que el PP Europeo dirija la Comisaría de Agricultura tras las elecciones europeas del día 9 de junio, de cara a "defender un Pacto Europeo por el mundo rural, blindando a los trabajadores del campo frente a la competencia desleal y la asfixia burocrática".

Antes de participar en el Foro Agrario, propuestas y retos con las denominaciones de Origen Protegida (DOP) de la provincia de Córdoba, junto al director de campaña del Comité Electoral del PP de Andalucía y secretario general del PP regional, Antonio Repullo; el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y el alcalde de la capital, José María Bellido, Monserrat ha subrayado que quieren que "Europa siga ayudando a crear empleo, y para eso hay que cuidar a los sectores que lo hacen y no criminalizarlos como Teresa Ribera con las fresas de Huelva o el PSOE con el vino".

Al respecto, ha recordado que "Andalucía es hoy motor económico y de empleo en España gracias al empuje de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y al esfuerzo de empresas, autónomos y trabajadores", al tiempo que ha valorado contar en las listas como número dos con quien ha sido consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía Carmen Crespo.

También, la candidata ha respaldado crear un comisario específico de Pesca, dado que "España es uno de los primeros líderes en Europa y también en el mundo en pesca", de manera que "se necesita un comisario específico" ante "la criminalización de la izquierda y del socialismo", ha manifestado.

Además, ha defendido la bajada del IVA de la carne, del pescado y de las conservas, "porque la gente no llega a final de mes y la cesta de la compra se ha incrementado mucho", pero "el PSOE se niega, perjudicando no sólo a las familias que no llegan a final de mes, sino a un sector tan importante y estratégico en Andalucía", ha remarcado.

Por otra parte, la candidata ha asegurado que el PP liderará e impulsará un Plan Europeo por la Salud Mental, "que tanto está afectando a los jóvenes y adolescentes", de igual manera que esta legislatura el PP ha logrado sacar adelante el Plan Europeo Contra el Cáncer, compromiso de la anterior legislatura.

CÓRDOBA, 04/06/2024.- La cabeza de lista del PP en las elecciones europeas, Dolors Monserrat, participa en el 'Foro Agrario, propuestas y retos' con las DOP de la provincia, este martes en CórdobaEFE





La importancia de votar

Mientras, el director de campaña del Comité Electoral del PP de Andalucía ha insistido en la importancia de ir a votar el domingo 9 de junio, porque "nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro", al tiempo que ha subrayado que "las elecciones europeas son las de los agricultores y ganaderos, porque en Europa es donde se deciden todas las cuestiones que afectan directamente al campo andaluz".

Repullo ha señalado que "cuantos más votos tenga el PP el 9 de junio, más clara y fuerte se oirá la voz de los agricultores y ganaderos andaluces en Europa". Por el contrario, "cuanto más peso tenga el PSOE, menos protagonismo tendrá nuestro campo en Bruselas", ha avisado, para declarar que "los hechos lo demuestran", recordando que, por ejemplo, que "sólo en Andalucía, los agricultores y ganaderos han perdido 570 millones de euros de una PAC injusta, negociada por el ministro Planas de espaldas a las decenas de miles de mujeres y hombres, de familias del campo andaluz; una PAC que los asfixia en un papeleo interminable y con unas exigencias muy complicadas de cumplir".

Por eso, el secretario general del PP de Andalucía ha reiterado el apoyo del PP a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos, que vuelven a protestar "contra las políticas del Gobierno que más les ha maltratado aquí y que menos les ha defendido en Europa, con un ministro que lo único que ha hecho es intentar dividir al sector".

Entretanto, ha remarcado que "en Andalucía se apuesta por el relevo generacional, por situar a la mujer rural en el lugar que siempre ha merecido y, sobre todo, por trabajar por aquellas cuestiones que son importantísimas, como son el agua, las infraestructuras hidráulicas y por supuesto, también por hacer que tengan menos carga fiscal y no poner trabas a la hora de la relación con la administración".

Así las cosas, Repullo ha reafirmado que "las elecciones europeas del domingo son nuestras elecciones, las de los andaluces y muy especialmente las de los agricultores y ganaderos". "No podemos quedarnos en casa, tenemos que ir a votar", ha transmitido.

Según ha expuesto, "tenemos la capacidad en estas elecciones, votando al PP, a la candidatura que representa Dolors Montserrat como número uno, poder dar ese salto" para dejar atrás a "un gobierno insensible" e "irnos a las instituciones europeas, al Parlamento Europeo, con la fuerza, el poder y la voz de candidatos andaluces que representan a Andalucía, que conocen a Andalucía, como es Carmen Crespo, cinco años y medio de consejera de Agricultura, y como es Juan Ignacio Zoido". Por tanto, "votar por ellos, votar al PP es apostar por que Andalucía tenga voz propia en Europa", ha aseverado.

CÓRDOBA, 04/06/2024.- La cabeza de lista del PP en las elecciones europeas, Dolors Monserrat, junto al presidente de la diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, participa en el 'Foro Agrario, propuestas y retos' con las DOP de la provincia, este martes en Córdoba.EFE





Defender al sector primario

Por su parte, el presidente provincial del PP ha expresado que "Córdoba es agricultura y ganadería, es de lo que vivimos, lo que nos identifica como sociedad", de modo que "los agricultores y ganaderos de Córdoba saben muy bien la importancia de lo que se discute en el Parlamento Europeo, la importancia de tener a un partido fuerte que defienda sus intereses, que defienda al sector primario, que alimenta a las ciudades, que fija población al territorio y que además cuida del medio ambiente".

Al respecto, ha abogado porque "las cuestiones verdes que se discuten en Europa no se hagan en contra de agricultores y ganaderos, sino junto a los agricultores y ganaderos", algo que "ha hecho Dolors Montserrat durante todo este tiempo", ha asegurado, para enfatizar "la importancia de votar en las elecciones del 9 de junio, de no dejar que otros decidan por nosotros, de tener también una influencia importante de Andalucía", con la presencia de Carmen Crespo para "defender los intereses de los andaluces, de los agricultores y ganaderos". Posteriormente, los representantes del PP han acudido a la carpa informativa del PP en la Plaza de las Tendillas.