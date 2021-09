Mónica Carrillo: De estudiar turismo a grabar un sketch con José Mota y presentar las noticias de Antena 3

La conocida presentadora del telediario de fin de semana, y compañera de Matías Prats, Mónica Carrillo, comenzó su carrera en los medios de comunicación hace más de 20 años, desde entonces ha ido cosechando exitos. Pero no siempre tuvo tan claro su rumbo profesional, porque como todo estudiante, tuvo sobre la mesa diversas opciones como carrera.

Le llamaba la atención la arquitectura y también el turismo. Sobre la primera llegó a soñar con el diseño de bonitos edificios y con la segunda cosas que ahora apenas recuerda. Finalmente se decantó por el periodismo, cursando la carrera en la Universidad Carlos III en el año 2000. Una vez finalizados comenzó a trabajar como becaria en EFE-RADIO y después dió el salto a TVE.

Ya iniciada la carrera estaba muy interesada por la política nacional, convirtiéndose en una de las primeras periodistas que iniciaron el Gabinete de Seguimiento de Medios del PSOE. Cuando finalizó esta etapa, volvió a la TVE en julio del año 2001 como redactora, donde se centró en economía del Canal 24 horas, y más tarde acabó presentando la información de la bolsa en el telediario matutino en verano de 2004.

Más tarde de la televisión pública pasó a la privada, pero con el punto de mira puesto en las noticias nacionales. Lo hizo en Diario América, el telediario en español del Canal Internacional de TVE, desde septiembre de 2004 hasta dos años más tarde. La audiencia le sonrió durante esta etapa, aunque abandonó el proyecto para comenzar en Antena 3, donde llegó a presentar los informativos y presentando Las Noticias de la Mañana junto a Mónica Martínez y Luis Fraga.

Durante el fin de semana y de manera puntual, también aparecía presentando las Noticias, donde consiguió afianzar su puesto. Pero no solo es cara de noticias, porque también participó en "Seven. Los 7 pecados capitales de provincia", el especial de Nochevieja de José Mota; y en "Adivina quién canta" como invitada.

Pero como todo en la vida llegó otro momento, el de presentar las noticias junto a Matías Prats, su compañero de baile, consechando muy buenos resultados en audiencia y convirtiendo a Antena 3 en líder en esa franja de información.

DE LA TELE A LA RADIO PASANDO POR LAS REDES SOCIALES

Mónica Carrillo no parece en nada a Matías Prasts en cuanto al uso de las redes sociales, porque es muy activa y sabe cómo funcionan. En Twitter suele comentar la actualidad entre comentarios ingeniosos y bromas, y añadiendo un toque de reivindicación en algunas ocasiones.

La radio también es su medio, porque le apasiona, y cuando ha podido ha colaborado. Pero no queda ahí su pasión porque también ha querido plasmar en libros sus historias. A día de hoy con cuatro los publicados entre los que encontramos tres novelas y una recopilación de microcuentos: La luz de Candela (2014), Olvidé decirte quiero (2016), El tiempo todo locura (2017) y La vida desnuda (2020), de la cual llegó a recibir el premio Azorín.

Hay días que quedarán siempre en mi recuerdo.Ayer recibí el premio Azorín por ‘La Vida Desnuda’ y todavía no me lo creo.Las fotos me las enviaron amigos, familiares y compañeros cómplices conmigo.Gracias a los que os alegráis.Estoy feliz y emocionada por ser profeta en mi tierra. pic.twitter.com/uG7QmTJX7u