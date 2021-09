Matías Prats: el boicot de su padre en sus inicios en TVE y su sueño de niño que no cumplió

Matías Prat lleva más de 52 años dedicado en cuerpo y alma al mundo del periodismo, muy influido por su padre, el gran Matías Prats que se convirtió en un célebre comunicador de eventos taurinos y también deportivos, en aquellos años del NODO.













SUS INICIOS





A los 18 años pisó por vez primera una redacción, era la de la Voz de Madrid donde se convirtió en colaborador del programa Domingo deportivo español. Eran sus primeros pasos en su carrera profesional donde estuvo seis años, hasta que un día se presentó a las pruebas para entrar como becario en Televisión Española, y en 1975 comenzó a formar parte del equipo de Redacción Noche, el que se convirtió en el primer informativo a color en España en la UHF, lo que hoy es La 2.









Más tarde se incorporó al magazine Gente hoy, donde se trataban asuntos de actualidad centro en el mundo de la cultura y la sociedad. A partir de aquel momento pasaría página y pasó a presentar el Telediario. Fue un 6 de junio de 1976 que bien recuerda: "La primera noticia que di fue la vuelta de los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, de un viaje oficial a Estados Unidos y República Dominicana. Lo recuerdo perfectamente".

Matías Prats, Premio Nacional de Televisión 2017, empezó su carrerón en ESTE Telediario ¡Felicidades, maestro! https://t.co/dwB8JncMlxpic.twitter.com/Yfj3pu4N0c — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) April 26, 2017





EL DESEO DE UN PADRE





Como todo padre protegía a su hijo y deseaba que se dedicara a algo mejor. Por ello le hablaba en muchas ocasiones del mundo de la abogacía y le hacía ver que se podría convertir en un reputado abogado de prestigio.

Como todo niño él tenía su sueño, y no era ni ser periodista ni mucho menos abogado, aunque acabó estudiando Derecho y Periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Lo que más le gustaba era ser tenista porque de niño era un gran admirador del conocido John McEnroe, que acabó estrellando más de una raqueta en sus partidos cuando no le salían bien las cosas.

Cuando se presentó a las pruebas de becario en TVE y una vez aceptado en 1975, sus inicios no fueron fáciles porque su padre intentó que no formara parte del mundo de la comunicación que bien conocía él. Hizo una llamada a David Cubedo, quien no aceptó la petición de Prats. Finalmente su padre no tuvo más remedio que aceptar la voluntad de su hijo, e incluso llegaron a aparecer en algún programa juntos.









EL SUEÑO SE CUMPLIÓ





El sueño de ser tenista le persiguió toda la vida, pero en la década de los 80 y 90, y en cierta manera, su sueño se cumplió al ocupar un lugar en los programas deportivos como Fútbol de Primera, Sólo Goles y Estudio Estadio. Así compaginó el ser tenista y estar relacionado con el mundo del deporte y su función de periodista. Incluso retransmitió hasta ocho juegos olímpicos, seis mundiales de fútbol o incluso torneos de tenis.

Telepasión 1991 o Brindemos por los 40 junto a Ana Obregón en 1996 fueron otros programas en los que ha participado. Matías es amigo de sus amigos y compañero de sus compañeros, pero en ocasiones le hemos visto el tono menos amable, como el que vimos en el informativo de la inauguración de fútbol de 1998, cuando se coló en pantalla un vídeo que no correspondía en el momento y comentó "¡¡¡pero esto qué es!!!, haciendo alusión a lo que estaban haciendo sus compañeros destrás de las cámaras.





Pero son más los momentos amables que los propios enfados que un presentador, ya sea de radio o televisión, pueda tener en directo debido a la tensión. Matías Prats intenta ponerle un punto de gracia a algunas noticias.









Cuando llegó a 1998 dió otro giro a su vida en lo profesional y se convirtió en la imagen de los informativos de Antena 3 con Susanna Grico. Después de 16 años presentando las noticias entre semana, en 2014 pasó a los informativos del fin de semana junto a Mónica Carrillo, con quien le une 13 años de trabajo.





13 años cumplimos juntos esta semana. Gracias por acompañarnos en la apasionante aventura de informar.

Mañana les esperamos en las #NoticiasFinDeSemanaA3 con la misma ilusión del primer día. pic.twitter.com/wylUDF2GxY — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) September 10, 2021





Durante toda su carrera se ha tenido que enfrentar a contar noticias que nunca hubiera imaginado, como los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos contra las Torres Gemelas. Aquel informativo muchos lo tienen grabado aún en la retina.









Matías Prats tiene 70 años y a lo largo de su carrera y como los pilotos de vuelo, tiene a sus espaldas más de 10.000 informativos. Hace poco ha comentado en una entrevista que le queda cuerda para rato y que si Dios se lo concede, espera estar delante de las cámaras durante muchos años más.





??El incendio de Sierra Bermeja está sin control y la situación es muy preocupante. Vemos ya la #últimahora con Matías Prats y @MonicaCarrillo en #NoticiasFinDeSemanaA3



??https://t.co/ABZVXSB3ZApic.twitter.com/l8FLWeqXGq — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) September 12, 2021