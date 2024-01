Los agricultores cordobeses avisan: "En breve habrá movilizaciones"

El sector agro español comienza a dar los primeros pasos para sumarse a las movilizaciones que han comenzado en Francia, a pesar de estar en contra de los métodos que estos están utilizando, sobre todo con compañeros del sector españoles e italianos. Desde Asaja Córdoba, su presidente, Ignacio Fernández de Mesa, ha asegurado que "estamos muy cabreados, tanto por la situación que continuamos soportando debido a las decisiones que se toman por Europa, como por como nuestros colegas franceses están reaccionando cargando contra los productos españoles e italianos, que al igual que ellos, soportamos los mismos problemas acrecentados ante la falta de lluvia. Este miércoles tendremos una reunión para tomar una decisión en cuanto a movilizaciones. Por el momento no sé si será cortando carreteras o bloqueando ciudades, pero debemos actuar. Los políticos europeos tienen que enterarse de que nuestro futuro peligra".

Desde Coag Andalucía, su secretaria provincial, Carmen Quintero, también ha manifestado en COPE el momento tan crítico por el que están atravesando. "De nuevo se vuelve a repetir y los perjudicados volvemos a ser los agricultores, que sufrimos cómo lo único que baja es el precio de lo que producen y no el precio del abono, fitosanitarios, maquinaria, energía o gasóleo". También se han manifestado a favor desde Unión de Pequeños Agricultores y desde Cooperativas Agro-Alimentarias.





GANADEROS





Cuando hablamos del sector agro debemos poner el punto de mira también en la ganadería, que también tienen que soportar los requisitos de Europa. Felipe Molina, presidente de la Asociación de Ganaderos de Extensivo, ha explicado que "a nuestro país llega carne ya procesada donde el bienestar animal durante su crianza no se ha tenido en cuenta, algo que aquí cumplimos a rajatabla y supone grandes costes. También vemos como a la hora del transporte animal, llegan en barcos procedentes de América del Sur, por ejemplo, soportando un viaje de unos 20 días, y a saber en qué condiciones viajan hasta llegar a Europa".

Lo próximo que está por venir, según Molina, es una ley que limitará aún más el transporte de animales vivo, debido a la Ley de Bienestar Animal, donde no podrán viajar con temperaturas a partir de 30 grados o limitará incluso las horas del viaje.





BLOQUEOS EN FRANCIA





Los bloqueos por carretera a las entradas de Francia que se vienen produciendo desde el viernes pasado, y ahora en París, no están afectando en gran medida a camiones que salen desde la provincia de Córdoba. Según especifican a COPE desde la Asociación Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de la provincia, no hay constancia de que los camioneros cordobeses estén sufriendo las consecuencias, pero aun así, no les deja indiferentes y están participando en las conversaciones con el Gobierno a través de la comitiva nacional de la asociación.