Javier García: Así es el participante de Pasapalabra que venció a Orestes Barbero

'Pasapalabra' sigue con sus impresionantes números de audiencia y el concurso más visto de Antena 3, con una cuota media del 20%.Los duelos por el bote suelen ser los que llaman la atención de los espectadores, porque siempre son muy reñidos y resolver las 25 definiciones conlleva un gran premio económico.

Tras haberse llevado Sofía Álvarez 466.000 euros tras completar el Rosco, han llegado nuevos concursantes que han aportado su savia joven a este espectáculo televisivo. Uno de ellos es Orestes Barbero, un joven burgalés de 24 años quien ya concursó durante la última etapa del concurso en Mediaset durante 119 programas y que es filólogo hispánico de profesión. En su día vivió 75 enfrentamientos frente a Jero García. Un récord que sería más tarde superado únicamente por el mítico violinista Pablo Díaz. Orestes se fue con 68.400 euros acumulados en su zurrón.

Orestes está pudiendo comprobar en su retorno que la competencia va a ser feroz porque los concursantes cada vez están más preparados. Este jueves, de hecho, fue sorprendido por un nuevo participante que le derrotó en El Rosco tras acertar 17 respuestas consecutivas.

El nuevo rival se llama Javier García y es un topógrafo oriundo de Toledo. Confesó en su presentación que desde hace tres años publica un rosco con las palabras más difíciles como manera de entrenarse. El #RoscoKiller -asi se conoce- es un juego muy conocido por seguidores de 'Pasapalabra' y algunos de los históricos concursantes. En junio Javier ya participó en Pasapalabra como espectador. Y se le ve en forma. En su primera participación, no superó a Orestes, pero le forzó al límite acertando 22 palabras contra las 23 de su rival. El jueves ya sí logró dar la sorpresa y superó a Orestes, quien tendrá que luchar en la Silla Azul por conservar su plaza.

A Sofía Álvarez no le dolió que Hacienda le quitara parte de los 466.000 euros de su bote

Ya no está en el programa Sofía Álvarez, quien consiguió resolver las 25 palabras del Rosco y llevarse así el bote de 466.000 euros. Cuando Pablo Díaz se hizo con la victoria, fue sucedido por Sofía. La participante sintió algo de respeto al ser la elegida para sustituir a uno de los duelos más míticos del programa, formado por Pablo Díaz y Javier Dávila, principalmente "por el respaldo de la adiencia", el finalmente tuvo. La concursante expuso una vez zanjada su participación que “todo el que se presenta a 'Pasapalabra' sabe que, de cara al tema del dinero... Cuánto más pagas a Hacienda es porque te has llevado más dinero, así que mejor. Obviamente, me gusta más cobrar que pagar, pero todos sabemos que hay que contribuir. Luego todos queremos que se atienda a La Palma, tener vacunas... Además, yo estudié en la UPV, he hecho mi formación en un hospital, que también lo paga el contribuyente. Entonces, encantada de contribuir al bien común. Es lo mejor que te puede pasar, que cotices por esto”. Una participante con sentido del bien común.

