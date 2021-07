Estas son las pautas para combatir el estrés laboral en días de verano

Durante todo el año estamos inmersos en el trabaj,o tanto que a veces no nos damos cuenta que dedicamos demasiado tiempo a él y olvidamos las cosas importantes de la vida. A esto se le llama adicción al trabajo y muchas personas no saben poner su punto y final después de la jornada laboral. En algunos casos se debe al tipo de trabajo pero aún así debemos saber parar, algo que no todos saben, ni tan siquiera en vacaciones.

Si vives solo tal vez ocupas tu tiempo libre en seguir trabajando en vez de buscar otras alternativas o relacionarte con los demás. Si vives en pareja puede ser que esta situación esté consiguiendo que discutáis más de lo debido. Pero sobre todo es en el tiempo de vacaciones cuando los que están a tu alrededor se dan cuenta de tu adicción, porque no estás dedicando el tiempo a tu mujer, hijos o amigos.





La psicóloga Esperanza Macarena Ruiz Criado, desde la Fundación Hogar Renacer, nos ha explicado qué es una adicción. Se trata de “un hábito de conductas peligrosas o de consumo determinados productos, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica”. La adicciones nos pasan factura incluso la adicción al trabajo que nos puede producir estrés.









Para Macarena “es importante entender que el estrés no tiene porque ser algo patológico, de hecho es una respuesta normal del organismo, pero sucede cuando tenemos que hacer frente a una demanda mayor en relación a la capacidad de enfrentarnos a algo. Sí que es verdad que cuando estamos en un estrés continuado este puede pasar a ser crónico, mientras otros son más patológicos provocando problemas de concentración e incluso de diabetes”.





Normalmente estamos acostumbrados a estar trabajando al máximo lo que consigue aumentar los niveles de hormonas como la adrenalina y el cortisol que se van acumulando en nuestro organismo. “Durante el año vamos como un tren, sin frenos o como pollo sin cabeza durante todo el día y lo que ocurre es que cuando nos vamos de vacaciones hacemos una parada en seco. Es por lo que necesitamos tener un periodo de adaptación porque la tendencia es que ese tren siga avanzando”, afirma Macarena.









Este cambio brusco puede hacer que nuestro cuerpo experimente esa sensación de estrés sobre todo en personas que están acostumbradas a dedicar muchísimo tiempo al trabajo y llegado el periodo vacacional no saben qué hacer con su tiempo libre. Esto suele ocurrir en aquellas personas con altos cargos, que sean muy auto exigentes o que se crean que son imprescindibles. A este problema la tecnología no ayuda precisamente porque ahora los límites están pocos marcados. Fuera o dentro del trabajo podemos estar recibiendo mensajes en nuestro móvil y no sepamos desconectar. La mejor es estar en modo avión una vez comiences a disfrutar de tus vacaciones.





RECOMENDACIONES

Aquí van algunas recomendaciones que podemos aplicar en aquellos momentos de vacaciones incluso durante todo el año.

Tecnología

Descanso

Aparcar el tengo que … por me gustaría

Tiempo. Tener tiempo para nosotros mismos. Ya sea para leer, dormir, sacar al perro, cocinaro ir de compras.





Debemos entender que el momento presente es el más importante, trabajar aquí y ahora. El sufrimiento ocurre cuando pensamos en el pasado o nos adelantamos mucho en el futuro. Debemos vivir el presente. Macarena nos ha propuesto este ejercicio que se llama 5, 4, 3, 2, 1. Para conseguir centrarte en el momento presente piensa en cinco cosas que estás viendo, cuatro escuchando, tres sintiendo, dos oliendo, y una saboreando. Así potenciarremos los cinco sentidos que son aquellos que nos ayudan a arraigarnos al momento presente. Ahora solo es cuestión de aplicarlo.