El error que cometes al no pedir copia cuando pagas con tarjeta: aviso del Banco de España

La gran mayoría de usuarios de tarjeta de crédito o débido están tan acostumbrados a pagar con ella que suelen decir "no me hace falta copia". Un gesto cada vez más habitual entre los mortales digitales. Y es que cuando realizamos el pago con ella al final comenzamos a encontrarnos ese papelito en cualquier bolsillo y en muchos casos días después de haber realizado la compra. En definitiva, al final ni miramos de qué se trata y acaba en la basura.

Pero a todos aquellos que practican este modelo de pago deben estar alerta, y más desde que el Banco de España ha dado un aviso, porque en cualquier momento podemos encontrarnos con un bues susto, y más en estas fechas en las que las compras se multiplican y el gesto de sacar la tarjeta o bien pagar con el móvil está al orden del día.









El organismo ha explicado que tras el término de "copia" lo que hay es, en realidad, el resguardo del terminal de punto de venta, es decir, el conocido cmo TPV, y en ella encontramos los detalles del pago. "Posiblemente tú estés entre los que dicen que no quiere copias porque te has dado cuenta del importe de la compra a través de una notificación en el momento en tu terminal, y a todo esto miramos por el medio ambiente porque dejamos que usar papel. El Banco de España no pretende que vuelvas al papel, pero sí que hagas algo que puede ahorrarte muchos dolores de cabeza.









Se trata de mirar el importe en el TPV antes de pasar la tarjeta de crétido o el terminal, porque por error la persona que ha tecleado las cifras de tu compra puede equivocarse y marcar algún que otro dígito más. ¿Te imaginas una compra de 100 euros que al final se convierta en una compra de 1.000, por un simple error de marcar un cero de más?

Es lo más obvio, el mirar el importe que nos están cobrando, pero en muchas ocasiones por confianza o por distracción no prestamos atención a ello. Si ocurre que finalmente no están cobrando una cantidad superior ya te puedes imaginar lo que esto puede suponer, sobre todo si te das cuenta cuando revises tu cuenta días después.





Cada vez es más habitual hacer pagos con contactless en los que no se solicita el PIN ya que están limitados actualmente hasta 50 euros, de manera que si teclean un importe superior necesariamente te pedirán la clave y tendras que mirar el terminal. Pero cuidado porque puede ser que mires el teclado del terminal pero no la pantalla donde aparece la cifra en cuestión.

En España, y desde que comenzara la pandemia, se ha convertido en habitual pagar con tarjeta hasta un simple café, algo que antes de marzo de 2020 o bien nos daba pudor hacer ese minúsculo pago o bien el propio establecimiento te indicaba que solo aceptaba esa manera de pago por compras superiores de 10 euros.





PAGOS A TRAVÉS DE APPLE





El Bando de España afirma que no es necesario pedir el comprobante del pago en ningún momento, pero sí recomienda como hemos visto, que nos aseguremos de la cantidad que nos han marcado en el TPV. Los usuarios de Iphone pueden ver la cantidad cobrada desde la app Cartera o desde la notifidación de Apple Watch porque guarda un registro de todos los pagos, ordenador según cada una de las tarjetas.

Desde ahí se puede comprobar que hemos pagado la cantidad correcta, y puede servir para hacer alguna reclamación al comercio en cuestión ya que contiene la información, especialmente la fecha y la hora de la compra.