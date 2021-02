Así es la nueva línea de ropa de Amancio Ortega: Zara Pets

Nuestros perros son parte de la familia y por eso siempre queremos lo mejor para ellos. Estamos dispuestos a comprarles el pienso más adecuado para ellos, llevarlos al peluquero cada vez que sea necesario, incluso algunos, optan por que sus mascotas vayan siempre a la última.

Los más fashonistas podrán vestir ahora a su mascota a la última y es que Zara acaba de anunciar su nueva colección: Zara Pets.

ZARA PETS, la línea de ropa para nuestra mascota

La marca insignia de Amancio Ortega ha puesto a la venta todo tipo de prendas como chubasqueros, chaquetas acolchadas, correas y otro tipo de juguetes para que nuestra mascota vaya a la última y ofreciendo diferentes estilos que demuestren la personalidad de nuestros animales y sus dueños.

Al igual que con el resto de prendas, la empresa de Inditex ha puesto a disposición de sus clientes una guía de tallas para encontrar la que más se ajuste a nuestra mascota y podemos seleccionar entre las tallas XS a la XL. El precio de esta colección oscila entre los 16 y los 30 euros y puedes consultarla en la web de Zara.

Accesorios en Zara Home

A finales de año, era Zara Home quien ponía a la venta una colección de accesorios para mascotas, centrado en productos para el hogar como mantas, camitas o juguetes. Y es que, todo aquel que tenga un perro como animal de compañía sabe que su presencia en nuestras vidas influye en la decoración de nuestro hogar.. Desde pelos en el sofá hasta una camita en el rincón, comederos en el suelo de la cocina y juguetes tirados por todos lados. Pero ¿y si todo ello pudiera hacerse con estilo?

Al igual que otras marcas que ya habían creado sus diseños, como el caso de H&M, Zara Home también se atravía a lanzar esta colección de accesorios para mascota con un diseño clásico y sofisticado que harán que estos elementos sean fáciles de disimular en el conjunto decorativa de nuestro hogar.

Bajo el nombre "My dog is the best", en esta colección, disponible en la web, podemos encontrar desde camas con estampados de flores y rayas hasta cestas para las que adoran la decoración rústica. Tampoco faltan comederos de cerámica y esmaltado con un toque vintage, juguetes de tela, collares de piel y correas muy elegantes y sofisticadas.

Y es que nuestros perros se merecen todo, incluido, estar a la última como sus dueños. Eso sí, de momento, la marca de Inditex no ha pensado en aquellos que prefieren gato, que tendrán que esperar para ver si también sus mascotas contarán con una línea para ellos.

