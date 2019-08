Análisis de los rivales del Córdoba en el Grupo IV de Segunda B

EQUIPOS SEGUNDA B GRUPO IV TEMPORADA 19-20

REAL CLUB RECREATIVO

Localidad: Huelva

Estadio: Colombino (20.160)

Fundación: 1.889

Clasificación 18-19: 1º

Éxitos: Decano del fútbol español. 5 temporadas en Primera.

Entrenador: Alberto Monteagudo.

Altas (15): Nauzet Pérez (Portero, Las Palmas), Jesús López (Central, La Pobla de Mafumet), Borja García (Defensa. Extremadura), Cera (Carrilero, Sevilla At.), Quique Rivero (Organizador. Racing), Nano (Lateral izquierdo, Almería), Alfonso Fernández (Delantero, El Ejido 2012), Sergio Jiménez (Centrocampista, El Ejido 2012), José Manuel Irizo (Interior, Real Betis B), Jorge Morcillo (Central, Almería), Gustavo Quezada (Centrocampista, Lugo), Alberto Quiles (Delantero, Córdoba), Óscar Ramírez (Lateral derecho, Cartagena), Gerard Vergé (Mediapunta, Almudévar) y Rubén Cruz (Delantero, Cartagena).

Objetivo: Ascenso.

FÚTBOL CLUB CARTAGENA

Localidad: Cartagena

Estadio: Cartagonova (15.000)

Fundación: 1.995 como Cartagonova hasta 2.002. En Cartagena subsiste el histórico ‘Efesé’ (14 temporadas en Segunda).

Clasificación 18-19: 2º

Éxitos: 3 temporadas en Segunda

Entrenador: Gustavo Munúa

Altas (15): Marc Martínez (Portero, Recreativo), Esteve Peña (Portero, Recreativo Granada), Markel Etxeberría (Lateral derecho, Numancia), Mauro Lucero (Central, Cartagena B), David Forniés (Lateral izquierdo, Real Murcia), Quim Araujo (Centrocampista, Córdoba), Pablo Caballero (Delantero, Almería), Manuel Viana (Extremo zurdo, At.Levante), Carlos David (Central, Saint Gilloise), David Andújar (Central, Rayo Majadahonda), Lucas de Vega (Mediocentro, Barcelona B), Carrasquilla (Mediocentro, Tauro), Verza (Centrocampista, Rayo Majadahonda), Villa (Delantero Centro, Lorca Deportiva) y Jorge Fucile (Lateral derecho, Nacional).

Objetivo: Ascenso.

CLUB DEPORTIVO BADAJOZ 1905

Localidad: Badajoz

Estadio: El Vivero (14.500)

Fundación: 2.012. Como C.D. Badajoz 1905

Clasificación 18-19: 4º

Éxitos: 20 temporadas en Segunda (Como C.D. Badajoz)

Entrenador: Mehdi Nafti

Altas (17): Garrancho (Portero, Real Sociedad B), Pablo Vázquez (Central, Granada), Carlitos (Extremo, Sanse), Adilson (Extremo, Amberes), Gorka Santamaría (Delantero, Sporting B), Álex Corredera (Centrocampista, Valencia B), Caballero (Centrocampista, Castellón), Traoré (Centrocampista, Recreativo), Daniel Segovia (Delantero, Racing), Héber Pena (Extremo, Melilla), Iván Casado (Central, Izarra), Candelas (Lateral zurdo, Extremadura), Sergi Maestre (Centrocampista, Real Murcia), Jairo Morillas (Delantero, Nagasaki), Kike Pina (Lateral izquierdo, Vitoria), Julio Gracia (Mediapunta, Real Betis B) y Kingsley Fobi (Lateral derecho, Watford).

Objetivo: Ascenso.

UCAM

Localidad: Murcia

Estadio: La Condomina (6.000)

Fundación: 2.004

Clasificación 18-19: 5º

Éxitos: 1 temporada en Segunda.

Entrenador: Rubén Albés

Altas (11): Kevin Presa (Centrocampista, Pontevedra), Carlos López (Centrocampista, Fabril), Isaac Aketxe (Delantero, Cartagena), Cassaro (Portero, Talavera), Higón (Extremo, Badajoz), Hugo Álvarez (Central, Real Murcia), Perales (Delantero, Sanse), Barbosa (Extremo, Barakaldo), Víctor Díaz (Lateral zurdo, Cultural), David Mayoral (Extremo, Real Valladolid) y Manu Justo (Extremo, Elche),

Objetivo: Ascenso.

MARBELLA FÚTBOL CLUB

Localidad: Marbella

Estadio: Municipal (8.500)

Fundación: 1.997. Como Club Atlético Marbella 1947

Clasificación 18-19: 7º

Éxitos: 4 temporadas en Segunda (Como Club Atlético Marbella)

Entrenador: David Cubillo

Altas (10): Redruello (Lateral izquierdo, Real Betis B), Santomé (Portero, Real Murcia), Saúl González (Lateral derecho, Cultural), Manel Martínez (Delantero, Real Murcia), Óscar García (Delantero, Melilla), Alejandro Faurlín (Mediocentro, Mallorca), Yaimil Medina (Extremo, Albacete), Paulo Vítor (Extremo, Vasco da Gama), Javi López (Extremo, El Palo) y Juergen Elitim (Mediapunta, Watford).

Objetivo: Ascenso.

SAN FERNANDO CLUB DEPORTIVO

Localidad: San Fernando

Estadio: Iberoamericano 2010-Bahía Sur (8.000)

Fundación: 2.009 Como C.D. San Fernando 1940

Clasificación 18-19: 8º

Éxitos: 10 temporadas en Segunda como C.D. San Fernando

Entrenador: Tito García Sanjuán

Altas (13): Harillo (Portero, Extremadura), Amelibia (Central, Ebro), Carneiro (Mediocentro, 1ºDezembro), Tomás Attis (Delantero, Belgrano), Moisés García (Central, Cartagena), Omar Perdomo (Extremo, Ibiza), Jorge García (Mediocentro, Ponferradina), Hugo Rodríguez (Extremo, Cultural), Toscano (Mediocentro, Ebro), Pumar (Lateral zurdo, Salamanca), Marcé (Lateral zurdo, Tarazona), Gallar (Lateral derecho, Marbella) y David Toro (Delantero, Cádiz B).

Objetivo: Zona media.

CLUB DE FÚTBOL TALAVERA

Localidad: Talavera de La Reina

Estadio: El Prado (7.000)

Fundación: 2.011 Como Talavera C.F. 1948

Clasificación 18-19: 9º

Éxitos: 19 temporadas en Segunda B.

Entrenador: Fran Alcoy

Altas (12): Adrián Sánchez (Portero, Parla), Óscar Santiago (Portero, Lleida), Dani Barbero (Portero, Sanluqueño), Javier Alonso (Mediocentro, Izarra), Julio Cidoncha (Mediocentro, Badajoz), Aguilera (Delantero, Conquense), Zamorano (Extremo, Arenas), Samuel Corral (Delantero, El Ejido 2012), Sergio Martínez (Lateral zurdo, Calahorra), Carlos Expósito (Lateral derecho, Linense), Stoeten (Mediocentro, Ebro) y Ángel López (Extremo, Vitoria).

Objetivo: Zona tranquila.

SEVILLA ATLÉTICO

Localidad: Sevilla

Estadio: Viejo Nervión (7.000)

Fundación: 1.958

Clasificación 18-19: 11º

Éxitos: 5 temporadas en Segunda. 29 temporadas en Segunda B.

Entrenador: Paco Gallardo y Carlos Marchena.

Altas (9):Álex Robles (Lateral derecho, At.Malagueño), Pedro Ortiz (Mediocentro, At. Baleares), Pedro Chacón (Delantero, Coria), Kibamba (Central, Linense), Simo (Delantero, Sevilla C), Scotta (Lateral Derecho, Sevilla Juvenil), Pau Miguélez (Extremo, Girona), Antonio Casas (Delantero, Sevilla C) y Cristian González (Central Twente).

Objetivo: Ascenso.

REAL MURCIA

Localidad: Murcia

Estadio: Nueva Condomina (32.000)

Fundación: 1.920

Clasificación 18-19: 12º

Éxitos: 18 temporadas en Primera. 53 temporadas en Segunda.

Entrenador: Adrián Hernández

Altas (17): Alberto Lejárraga (Portero, Recreativo Granada), Ximo Ballester (Portero, Jumilla), Alberto Rodríguez (Mediocentro, Lorca FC), Edu Luna (Central, Jumilla), Peke (Extremo, Jumilla), Julio Algar (Mediocentro, Júpiter Leonés), Andy Escudero (Mediocentro, Atlético B), Toril (Delantero, Almería B), Manolo (Mediocentro, Jumilla), Juanra Martínez (Mediapunta, Guijuelo), Antonio López (Central, Cartagena), Álvaro Rodríguez (Lateral derecho, Lorca FC), Kevin García (Lateral izquierdo, Burgos), Iván Pérez (Lateral izquierdo, Sanse), Legaz (Delantero, Imperial), Pujante (Mediocentro, Imperial) y Melgar (Lateral izquierdo, Imperial),

Objetivo: Ascenso.

REAL BALOMPÉDICA LINENSE (BALONA)

Localidad: La Línea de la Concepción

Estadio: Municipal (18.000)

Fundación: 1.912

Clasificación 18-19: 12º

Éxitos: 6 temporadas en Segunda. 22 temporadas en Segunda B.

Entrenador: Jordi Roger

Altas (17): Nacho Miras (Portero, North Carolina), Albisua (Mediocentro, Unionistas), Manu Molina (Mediocentro, Salamanca), Javi Forján (Delantero, Los Barrios), Fabrizio Danese (Central, Arzachena), Jordan Sánchez (Lateral derecho, Arenas), Luis Alcalde (Mediapunta, Antequera), Tomás Sánchez (Lateral izquierdo, El Ejido 2012), Álvaro Vega (Central, At.Baleares), Sadiq (Mediapunta, Viseu), Bandeh (Extremo, Lleida), Dopi (Delantero, Barakaldo), Pito Camacho (Delantero, Mirandés), Igor Martínez (Mediapunta, Melilla), Bandaogo (Mediocentro, ?¿), Koroma (Extremo, East End Lions) y Tito (Extremo, Sin equipo).

Objetivo: Zona media.

ATLÉTICO SANLUQUEÑO

Localidad: Sanlúcar de Barrameda

Estadio: El Palmar (5.000)

Fundación: 1.948

Clasificación 18-19: 13º

Éxitos: 9 temporadas en Segunda B.

Entrenador: Abel Gómez

Altas (13): Ismael Gil (Portero, Villanovense), David Segura (Extremo, Utrera), Darío Guti (Delantero, Almería B), Guille Campos (Lateral derecho, ?¿), Madrigal (Lateral izquierdo, Talavera), Luis Martínez (Central, Villanovense), Nando Quesada (Mediapunta, Elche), Espimar (Mediocentro, Sevilla C), Abenza (Mediocentro, Almería B), Israel Peter (Extremo, Cádiz B), Valenzuela (Delantero, Sanluqueño B), Álex Geijo (Delantero, sin equipo)y Antonio Domínguez (Mediapunta, Xerez Deportivo).

Objetivo: Zona media.

RECREATIVO GRANADA

Localidad: Granada

Estadio: Ciudad Deportiva Miguel Prieto (2.500)

Fundación: 1.947

Clasificación 18-19: 14º

Éxitos: 6 temporadas en Segunda B

Entrenador: David Tenorio

Altas (9): Unai Etxebarría (Portero, Bilbao Athletic), Luka Gugeshashvili (Jagiellonia), Garijo (Mediocentro, Betis B), Jordan Sebban (Mediocentro, El Ejido 2012), Montoro (Central, Navalcarnero), Mario Rodríguez (Extremo, Peralada), Medioub (Central, Dinamo Tbilisi), Lavsamba (Mediocentro, Langreo) y Martin Hongla (Mediocentro, Karpaty).

Objetivo: Permanencia

CLUB DEPORTIVO DON BENITO

Localidad: Don Benito (Badajoz)

Estadio: Vicente Sanz (6.000)

Fundación: 1.928

Clasificación 18-19: 15º

Éxitos: 4 temporadas en Segunda B.

Entrenador: Juan García

Altas(12): Luis Guerra (Portero, ?¿), Fran Delma (Portero, Tres Cantos), Kiko González (Central, Rápido Bouzas), Manu Ramírez (Extremo, San Fernando), Manu Miquel (Mediocentro, Jumilla), Artiles (Mediapunta, El Ejido 2012), Chele (Lateral Derecho, Moralo), Kofi Atta (Extremo, Extremadura B), Dani López (Delantero, Arenas), Guillermo Torres (Central, Cerdanyola), Hendrio Araujo (Extremo, Fafe) y Sergio Nieto (Lateral izquierdo, Valladolid Promesas).

Objetivo: Permanencia.

CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL B

Localidad: Cádiz

Estadio: Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz (2.000)

Fundación: 1.974

Clasificación 18-19: 1º (Grupo X de Tercera)

Éxitos: Primera temporada en Segunda B.

Entrenador: Juan Manuel Pavón

Altas (12): Juan Flere (Porero, Xerez Deportivo), Cobo (Lateral izquierdo, Castilla), Sergi Fernández (Mediocentro, Lorca Deportiva), Mbaye (Central, Watford), Morillo (Extremo, Recreativo Granada), Cocuz (Mediocentro, Carabanchel),Juanje (Mediocentro, Fabril), Dalipi (Mediocentro, Zürich), Lautaro Marco (Central, Cádiz Juvenil), Sergio Pérez (Extremo, Almería B), Manu Sánchez (Lateral derecho, Sevilla Atlético) y Herlin Lino (Delantero, Villa Teresa).

Objetivo: Permanencia.

ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL

Localidad: Algeciras

Estadio: El Mirador (8.000)

Fundación: 1.957 como España de Algeciras tras fusion entre Algeciras F.C. (1912) y España de Tánger (1.936)

Clasificación 18-19: 4º (Grupo X de Tercera)

Entrenador: Emilio Fajardo

Éxitos: 12 temporadas en Segunda

Altas (11): Lopito (Portero, Linares), Barba (Mediocentro, Linares), Almenara (Lateral derecho, Los Barrios), Domínguez (Mediapunta, Valladolid), Albert Alavedra (Central, Logroñés Promesas), Choco II (Lateral derecho, Real Jaén), Lara (Mediocentro, Torredonjimeno), Mario Martos (Mediapunta, Real Jaén), Caturla (Central, El Palo), Braganza (Lateral izquierdo, Cádiz B), Tote (Extremo, Algeciras B).

Objetivo: Permanencia.

AGRUPACIÓN DEPORTIVA MÉRIDA

Localidad: Mérida

Estadio: Romano (14.600)

Fundación: 2.013. Como S.D. Emeritense 1939. Como Mérida Industrial 1980. Como Mérida C.P. 1985. Como Mérida U.D. 2000.

Clasificación 18-19: 1º (Grupo 14º de Tercera)

Éxitos: 2 temporadas en Primera y 7 temporadas en Segunda (como Mérida C.P)

Entrenador: Santi Amaro

Altas (8): Emilio Cubo (Lateral derecho, El Ejido 2012), Adrián Tellado (Lateral derecho, Real Betis B), Diego García (Centrocampista, Moralo), Gonzalo Poley (Mediocentro, Villanovense), Jesús Mena (Mediocentro, Navalcarnero), José Gaspar (Extremo izquierdo, Cornellá), Melchor (Extremo derecho, Talavera) y Antonio Pino (Delantero, Alcoyano).

Objetivo: Zona media.

YECLANO DEPORTIVO

Localidad: Yecla (Murcia)

Estadio: La Constitución (5.000)

Fundación: 2.004 como Yeclano Deportivo. Antes Yeclano C.F. (1950) y C.D. Yeclano (1924)

Clasificación 18-19: 1º (Grupo 13º de Tercera)

Éxitos: 13 temporadas en Segunda B (como Yeclano C.F.)

Entrenador: Héctor Alejandro Altamirano

Altas (6): Ubay Luzardo (Central, Ebro), Carlos Selfa (Mediocentro, Ebro), Luis Castillo (Mediocentro, UCAM), Camps (Extremo izquierdo, Cornellá), Raúl Bonillo (Extremo, Olímpic Xátiva) y Renato da Silva (Delantero, Cultural).

Objetivo: Permanencia.

FORMAC VILLARRUBIA CLUB DE FÚTBOL

Localidad: Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

Estadio: Nuevo Municipal (2.000)

Fundación: 1.959

Clasificación 18-19: 2º (Grupo 14º de Tercera)

Éxitos: Primera temporada en Segunda B.

Entrenador: Javi Sánchez

Altas (8): Carlos Morales (Portero, Sanse), Diarra (Portero, Cultural), Andriu (Central, Ejea), Carvalho (Central, Salamanca), Carlos García (Lateral derecho, Socuéllamos), de Dios (Mediocentro, Ejea), Fran Cortés (Extremo, Internacional de Madrid) y Sergio Arribas (Extremo, Alcobendas Sport).

Objetivo: Permanencia.

CLUB POLIDEPORTIVO VILLARROBLEDO

Localidad: Villarrobledo (Albacete)

Estadio: Nuestra Señora de la Caridad (6.000)

Fundación: 1.958

Clasificación 18-19: 3º (Grupo 14º de Tercera)

Éxitos: Ascenso a Segunda División temporada 60-61. 1 Temporada en 2ª (Como C.D. Villarrobledo)

Entrenador: Jesús Castellanos

Altas (6): Salcedo (Portero, Rayo Majadahonda), José Rodríguez (Central, Karaiskakis), Teo Tirado (Mediocentro, Ebro), Rubén Sánchez (Extremo, Sanse), Isma Álvarez (Extremo, Castilla) y Alonso (Delantero, Gimnástica Segoviana).

Objetivo: Permanencia.