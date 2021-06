Por el derecho a volver a sufrir (con el Córdoba)

Hace tres años que nos robaron los junios. Ya nos cuesta casi tanto recordar el olor a miedo y sudor de la última feria como la última tarde de calor y nervios en El Arcángel. Lo primero por la maldita pandemia y lo segundo por el puñetero fútbol. El único consuelo que le queda a un seguidor de un club perdedor -que son todos menos dos en España- es la cita con el destino que siempre tiene pasado mañana. Una en la que el aficionado se cree importante, pero en la que no es nadie aunque para él lo signifique todo. El abonado a una entidad menor tiene el derecho casi constitucional a opinar sin saber o a tocar de oídas en sus redes sociales: “Mi cuñado, que vive en Murcia, me ha dicho que ése es un fenómeno”. “Mi tita Puri, que conoce a su madre, me ha comentado que al nuevo delantero le gusta el alpiste”. Ese tipo de comentarios son la salsa de un fútbol en extinción en tiempos de jugadores cibernéticos con sueldos de PIB de Estado mediano.

La Liga concluyó para los fieles al Córdoba el 9 de mayo con un descenso encubierto que le obligará a pasarse -mínimo- dos temporadas más al margen de donde se corta el bacalao en España. Un drama deportivo que, vale, puede provocar una semana de duelo local. Pero no un mes. No hay fecha hacia delante todavía, lo que hace más doloroso el mirar hacia detrás. Un mes ya de la última decepción y se mantienen las ganas de fijar nuestra cita con la siguiente.

El Córdoba necesita, antes de nada, orden, lógica y transparencia para recuperar su sitio en el fútbol español. Ayer Javier González Calvo fue valiente para asumir errores y, de paso, reconocer que la forma actual de gestionar el club no es operativa. Desde Bahréin, Málaga o desde se tomen las decisiones pertinentes se ha de ser más rápido o confiar y delegar en quien debe conocer mejor que nadie la realidad de la sociedad deportiva en la que han invertido dinero.

Por lo que sea -nombre, ciudad, tradición, afición, presupuesto (sobre todo por eso)- el universo (¿la jungla?) de Primera y Segunda Federación espera al Córdoba. A un gran Córdoba. Representantes, directores deportivos, entrenadores y jugadores que pueden tener mercado y acomodo respectivamente en cotas mayores preguntan -doy fe- por la situación de la entidad y piden un nombre y un contacto con el que hablar. Y, de momento, la incertidumbre constante es la única noticia que se puede vender desde El Arcángel. El año pasado no bastó medio año para hacer un equipo con el que ni siquiera salvar la categoría. Lo mismo, visto con optimismo, si la plantilla se empieza a confeccionar en agosto nos va mejor en la 21-22. No lo sé.

Me consta que no son días fáciles para nadie. En los mentideros se coloca a Luis Yáñez ya como nuevo director general (¿Por qué el nombre de Daniel Pastor siempre aparece desde 2010 vinculado, de un modo u otro, al Córdoba desde que coordinara el concurso de su pretérita SAD?). Se especula, de hecho, que esta larga espera para adoptar decisiones obedece a que el Rayo, club para el que todavía trabaja Yáñez, sigue en su lucha por subir a Primera. Javier González Calvo, mientras, dice que lo tiene todo listo para activar su nuevo plan apretando un botón. Si sigue. Imaginen el papelón de sus dos últimas comparecencias con la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza.

Los aficionados, los que han sobrevivido a una pandemia y al hastío lógico, preguntan con hambre y sed de agitación por su derecho a arriesgar. Porque todos necesitamos apostar un año más por nuestro caballo percherón. Todos tenemos el derecho a volver a sufrir de un club que sólo levanta un puño para celebrar si tiene la cara partida a golpes. Y si puede ser pagando menos por nuestros abonos, mejor.