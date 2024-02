La vista judicial para dirimir la entrada en prisión provisional de los investigados será el lunes

El juicio rápido para dictar la entrada o no en prisión provisional del capitán, un teniente y un sargento a cargo de las maniobras que acabaron con dos militares fallecidos el pasado 21 de diciembre se celebrá en el Juzgado Militar de Sevilla el próximo lunes 26 de febrero, en base a lo dispuesto en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según ha podido confirmar COPE.

La fecha de la vistilla se ha marcado después de que las acusaciones particulares del cabo cordobés hayan solicitado al Juez Togado Militar prisión preventiva, incomunicada y sin fianza, como medida cautelar, para los tres investigados hasta el momento. Según el escrito registrado por las acusaciones particulares del cabo, la petición se realiza para evitar que se pierdan las pruebas recabadas hasta la fecha y para no perturbar la investigación, puesto que consideran que parte de los investigados aún se encuentran en sus puestos de trabajo y "podrían alterar la investigación o incluso huir del país".

El Tribunal Miiltar Superior de Sevilla, que ha ratificado la "apariencia delictiva con carácter ilíticito penal de delito contra la eficacia del servicio" sobre los tres investigados, ha rechazado este mes el recurso de apelación de los abogados en el que pedían que no fuese vinculante la imputación del Juez Togado de Sevilla, al no haber acatado aún la Audiencia Provincial la inhibición del Juzgado de Instrucción Número 4 de Córdoba a favor del Juzgado Militar de Sevilla.

El cruce de la balsa se produjo con la luz del día, cerca de las 9,00 horas, aunque la actividad de los militares se había iniciado horas antes, todavía de madrugada, alrededor de las 6,00 horas, con una práctica de topografía y otra subterránea. Se explicaron los objetivos y la manera de llevarlos a cabo, se dieron las instrucciones, e incluso se llevó a cabo previamente una prueba fallida antes de que los efectivos entraran en el agua.

Según el juez togado, existe, en principio, una relación de causalidad entre la posible falta de idoneidad de las medidas de seguridad empleadas en el ejercicio de maniobras y el trágico resultado. Los fundamentos en los que se sostiene el juez afectan al uso incorrecto de una cuerda como línea de vida "que no cumplió sus funciones" y a que tampoco lo hicieron las mochilas que portaban, puesto que muchas de ellas no reunían los requisitos de estanqueidad necesarios para que el ejercicio se llevara a cabo como estaba planificado y no sirvieron para proporcionarles flotabilidad en el agua, además de que portaban en su interior una mina de instrucción de 3,5 kilos que no fue retirada en el momento de realizar el ejercicio.