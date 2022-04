Un Viernes de Dolores la fe vuelve al empedrado del Cristo de los Faroles

La Plaza de Capuchinos un año más se ha convertido en el epicentro de la fe, como antesala de una Semana Santa muy esperada. Después de dos años de pandemiA, la cual aún no hemos dejado atrás, volvemos a ver vivir un Viernes de Dolores más parecido a los de antes, y así será también la Semana Santa. Este año se escucharán los llamadores por las calles, al igual que las saetas, y el desfile de capirotes harán sombra antes del atardecer.

De nuevo el Cristo de los Faroles ha sido testigo de la fe y el peregrinar de miles de personas que desde primera hora de la mañana se han acercado a ver a la Virgen de los Dolores a la iglesia de San Jacinto. También han aprovechado para visitar a María Santísima de la Paz y Esperanza.

COPE ha querido un año más compartir este día a través de la magia de la radio acercando la voz de los distintos protagonistas. El primero de ellos ha sido el obismo de Córdoba, don Demetrio Fernández, que después de presidir la santa misa como todos los años nos ha atendido amablemente. Fernández ha querido lanzar en este día un mensaje centrado en el dolor asegurando que "Dios está tan en esto que ha enviado a su Hijo, que sufrió por nosotros y a la vez pidió a su Madre para que cuide de nosotros y sea Madre nuestra".









"Es muy importante entender el sentido del sufrimiento que no lo ha sabido explicar ninguna ideología, ni ninguna filosofía ni tampoco religión. Ha sido el Cristianismo quien afronta esta realidad en carne viva del Hijo de Dios y nos hace entender que el sufrimiento es una ocasión para expresar el amor. Unos padres buenos quiere atender a su hijo incluso en momentos de sufrimiento, porque le parece que esa es la ocasión de mostrarle ese amor".





Audio Don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba





Demetrio Fernández ha lanzado un mensaje a nuestros oyentes: "Abraza a Dios y acércate a Él, no te alejes y abre tu corazón de par en par en esta Semana Santa".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

JUANMA MORENO: "LA SEMANA SANTA ES TRADICIÓN, HISTORIA Y CULTURA. EN ANDALUCÍA ES UN REGALO"





El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha estado hoy en Córdoba acompañado por el obispo en su visita a la Virgen de los Dolores. Moreno ha recordado sus años de infancia, "cogido de la mano de mi madre y de mi padre cuando me llevaban a ver los legionarios, que me llamaba mucho la atención. Me queda el olor a incienso, las velas, el ambiente...".





Audio





Por otro lado, Moreno se mostrado sorprendido por el ambiente que ha visto en su visita a Córdoba en este Viernes de Dolores: "se ve bullicio, se ve gente, se ve devoción y mucha ilusión. Se ven tremendas ganas de Semana Santa y de disfrutar de nuestras tradiciones y nuestra fe". Para el presidente andaluz, estas fechas significan "tradición, historia, cultura y economía. En especial, en Andalucía, venir a ver la Semana Santa es un verdadero regalo".





SALVADOR FUENTES: "ESTAMOS RECUPERANDO POCO A POCO EL CASCO HISTÓRICO"





Este año en la Plaza de Capuchinos se ha podido observar muchas personas como todos los años pero una novedad, menos cableado. Salvador Fuentes, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, ha explicado que "hemos conseguido recuperar y rehabilitar los espacios como este y poco a poco ir recuperando el Casco Histórico y todo su valor patrimonial".





Audio





La actuación se ha enmarcado dentro de la línea de inversiones en el mantenimiento de estas zonas que fue presentado en 2020. Con una inversión de 320.000 euros se ha intervenido también en la Cuesta del Bailío, Zoco Municipal de la calle Judíos, la calleja Villa Ceballos y lacalle Cardenal González.





PRESIDENTA DE AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS OLGA CABALLERO





A la santa misa también ha asistido la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Olga Caballero. Aunque este año no es el primero en su cargo, sí lo es en cuanto a una Semana Santa con desfile procesional. Algo que ha supuesto "un mayor esfuerzo por parte de todas las personas que forman la Agrupación ya que el año pasado al no poder llevarse a cabo cada una de las estaciones de penitencia de las hermandades fue mucho más tranquilo", asegura Caballero.





Audio Olga Caballero, presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba





Además del pregón celebraro del pasado 2 de abril en el Gran Teatro a cargo de Rafael Fernández Criado, de poner en marcha el montaje y venta de palcos y sillas, editar tanto la revista como las guías de itinerarios y coordinarse con cada una de las hermandades, este año se han tenido que llevar a cabo distintas reuniones en cuanto a seguridad.





JOSÉ MARIA HERRERO: "LLEVAMOS DESDE 2017 SIN PROCESIONAR"





El hermano mayor de la Hermandad de los Dolores, también ha pasado por los micrófonos de COPE. A Fran Durán le ha contado que este año está notando más afluencia de fieles con respecto al año pasado. Este Viernes de Dolores, el paso de la Virgen estará presidido por las reliquias de los Santos Fundadores de la Orden de los Siervos de María, los "servitas". Por este motivo este año la Virgen de los Dolores irá con su saya negra. Y es que no es habitual, es más, se convierte en un momento histórico, porque solo el 17 de febrero es cuando se venera estas reliquias en la hermandad.





Audio José María Herrero, hermano mayor de la Hermandad de los Dolores





Concretamente en el siglo XIII, un grupo de siete jóvenes -la mayoría de origen noble- originarios del reino de Florencia (hoy parte de Italia) decidieron abandonar sus riquezas para entregar sus vidas al servicio de Cristo y su Evangelio. Para poder dar aquel gran paso, los siete se encomendaron fervientemente a la Madre de Dios. Con el tiempo, el grupo daría lugar a lo que se conoce como la Orden de los Siervos de María.

Este año Herrero nos ha confesaro que en la hermandad hay muchas ganas de Semana Santa porque "llevamos desde 2017 sin poder salir en estación de penitencia".





CRISTOBAL ROSERO: "HAY MUCHAS GANAS DE MÍERCOLES SANTO"





El último de los protagonistas ha sido Cristobal Rosero, diputado de Patrimonio y Cultura de la Hermandad de la Paz y Esperanza. Rosero nos ha explicado el sentir de todos los hermanos este año que por fin podrán llevar a cabo su estación de penitencia. Además nos ha contado los actos que quedan por delante antes de que llegue el 15 de octubre, día en el que María Santísima de la Paz y Esperanza sea coronada.