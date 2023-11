“Vidas pasadas” y “Juniper”, dos historias que tocan el corazón

Los estrenos se adelantan esta semana al miércoles, día de fiesta. Comenzamos con una historia de terror, como corresponde a la fecha. “Five Nights at Freddy's”, una adaptación del famoso videojuego, que ha tenido unas críticas pésimas y que no deja muchas ganas de pagar por verla.





Para peques llega “Billy Kwai y el asalto al museo”, una cinta china sobre un niño travieso que tendrá que enfrentarse a un mundo paralelo y a las consecuencias de haber entrado en él. Aventuras que cumplen su función.

Llegan cuatro documentales esta semana. “Retratos fantasmas” un canto de amor al cine ambientado en la capital costera brasileña a través de sus salas de cine. Desde Uruguay, “Hay una puerta ahí” nos traslada a la pandemia del coronavirus y nos cuenta la amistad de dos hombres separados por un océano, pero que se ayudan mutuamente en el final de uno de ellos.

“La importancia de llamarse Ernesto y la estupidez de llamarse Enric” es un documental biográfico del Eric Jiménez, batería de “Los planetas” y de “Lagartija Nick”. Y también español “1212, La batalla de las Navas de Tolosa”, sobre la batalla más famosa de la historia medieval en la península ibérica.

“Suegros de alquiler” es la secuela de Alibi.com. una comedia francesa que tuvo cierto éxito, sobre una agencia que proporciona coartadas a todo tipo de personas. No aporta nada, la verdad y tampoco ha tenido muy buena acogida entre la crítica.









Desde México “Poderoso Victoria”, una historia sobre un hombre que debe elegir entre quedarse en su pueblo amenazado por la miseria o buscarse la vida renunciando a sus raíces y al amor de su vida. Ha tenido buenas críticas y varios premios en su país.

La española “Un largo viaje” es una comedia dramática sobre una madre y un hijo, que, muy diferentes y en una crisis de relación, deben reencontrase tras perder su casa y tener que vivir en una caravana a las afueras de Madrid. Una cinta emotiva e imaginativa.

También es española “Saben aquel”, una comedia sobre los primeros años de la carrera de Eugenio, el humorista, un hombre que llegó al humor y al éxito por casualidad y que se ayudó de su compañera Margartita para lograrlo. Dirigida por David Trueba e interpretada por David Verdaguer y Carolina Yuste, es una cinta amable y muy bien llevada.

La maravillosa Charlotte Rampling protagoniza “Juniper”. Un drama sobre un adolescente al que se le impone el castigo de cuidar a su abuela alcohólica… y eso le cambiará la vida. Lo mejor de la cinta es sin duda Rampling, que aporta energía y brillantez al resto.









Y terminamos con “Vidas pasadas”, la historia de Nora, una chica cuya familia emigró a Canadá cuando ella tenía 10 años. Muchos años después retoma el contacto con su mejor amigo de la infancia y eso le cambiará la vida… Una cinta muy bien llevada, muy bien contada, inteligente y que encoge el alma. De lo mejorcito del año.