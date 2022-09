UGT y CCOO califican de "insostenibles" las cifras de la siniestralidad laboral en Córdoba

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este martes en las puertas de la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para recordar a las dos últimas víctimas de la siniestralidad laboral en la provincia con la lectura de un manifiesto y el posterior minuto de silencio. En este encuentro, ambas sindicatos han alertado de que "ya son once las muertes en Córdoba a causa de la siniestralidad laboral en lo que va de 2022, colocando a la provincia a la cabeza de Andalucía en número de accidentes totales en el ámbito del trabajo". Tal y como ha indicado los sindicatos en una nota conjunta, la secretaria de Organización de UGT Córdoba, Encarna Laguna, se ha preguntado "qué más tenemos que hacer para parar esta lacra", a la vez que ha exigido "más medios para la inspección de trabajo" con el objetivo de que se cumpla "la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es una buena Ley, pero que no se cumple".

Además, la representante sindical ha reclamado que "se endurezcan y se cumplan las penas porque estamos hablando de vidas, que esto no va sólo de sindicatos o de unas cuantas personas trabajadoras, esto va de familias y amigos destrozados de por vida después de ver que un ser querido sale de su casa por la mañana a ganarse la vida y no vuelve por haberla perdido". Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, se ha preguntado qué está haciendo el empresariado para evitar esta lacra de la siniestralidad. "Absolutamente nada. Todavía estamos esperando una declaración suya", ha dicho.

"Cuando salimos a los medios a denunciar los incumplimientos de alguna empresa, tardan 0,2 en salir a decir qué buena es la empresa y qué bien lo hace todo. Luego cuando la Inspección de Trabajo nos da la razón, no hay ni una palabra de rectificación", ha agregado. Cabe señalar que esta concentración se produce tras la pérdida la pasada semana de dos personas trabajadoras tras un accidente en sus puestos de trabajo. El primero de ellos era un operario en Priego de Córdoba y la segunda una trabajadora de Sadeco que, además, era delegada sindical de UGT. Precisamente, el marido de esta última y sus hijas han estado presentes en este acto recordando el compromiso de la fallecida "con la mejora de las condiciones laborales y de seguridad" y ha denunciado "el riesgo que supone para la salud la precariedad laboral instalada en el mercado laboral o el ahorro en prevención, que tiene como resultado la muerte".

Por otro lado, Martín ha remarcado que son "5.994 accidentes con baja hasta julio, esto supone un accidente cada hora, da igual que sea sábado, domingo, festivo, que sean las 10,00 de la mañana o las 3,00 de la madrugada, cada hora hay un accidente laboral en Córdoba, 37 graves, uno por semana, que suelen tener consecuencias a largo plazo, y once muertes, más de una al mes. Esto es algo insostenible". Por eso, el responsable de CCOO ha vuelto a exigir a la administración "contundencia". "Cuando una persona muere en el trabajo, y lo hace por falta de prevención, no es un accidente, es un homicidio imprudente, y pedimos mayores penas para los homicidas, y también exigimos mayores medios para la Inspección de Trabajo, que tiene que ser eficaz en el cumplimiento y el control de la ley y las empresas tienen que saber que las que no protejan y cuiden a las personas trabajadoras serán denunciadas", ha recalcado el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba.

Además de compañeros del sindicato y de los familiares de Araceli, también han acudido a la concentración representantes políticos del PSOE e IU, así como varios miembros de la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela). CSIF Por otro lado, CSIF Córdoba también se ha concentrado junto a su sede provincial para lamentar el fallecimiento de la trabajadora de Sadeco. Asimismo, los representantes de la central sindical han mostrado el pésame a sus familiares y compañeros. Desde CSIF han afirmado que "es inaceptable que se hayan registrado once accidentes laborales mortales este año en Córdoba, por lo que urge reforzar las medidas de protección de los trabajadores y las trabajadoras para evitar que se sigan perdiendo vidas en los centros de trabajo".