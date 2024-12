La tradición tabernera renace en San Pedro con "La Herencia by El Pisto"

La Herencia by El Pisto

En una ciudad como Córdoba, donde la tradición tabernera es casi una forma de vida, abrir un nuevo negocio en este ámbito es todo un desafío. Sin embargo, para Rafa, Luis y Javi López Salazar, no es solo un reto, sino un homenaje a su legado familiar. Estos tres hermanos han decidido dar continuidad a una pasión que corre por sus venas con la apertura de "La Herencia by El Pisto", un proyecto que une tradición y modernidad en el corazón del barrio de San Pedro.

Un legado familiar enraizado en la historia

Cuando uno crece rodeado de mostradores, cazuelas y el inconfundible aroma de una buena cocina, es difícil escapar de esa influencia. Rafa, Luis y Javi son hijos, nietos y bisnietos de taberneros, una herencia que llevan con orgullo. Su abuelos, Pepe y Loli, regentaron durante cinco décadas la histórica Taberna El Pisto, un referente en Córdoba, mientras que otra parte de su sangre tabernera proviene de **la casa de Paco Acedo**, otro establecimiento emblemático.

Con estos antecedentes, los López Salazar decidieron dar el paso y recuperar la esencia de lo que sus mayores les transmitieron, pero con un toque renovado que conecta con los tiempos actuales. Así nació "La Herencia by El Pisto", un lugar donde los sabores tradicionales y las nuevas propuestas culinarias convergen para ofrecer una experiencia única.

Un rincón singular en San Pedro

Después de valorar distintas ubicaciones en la ciudad, los hermanos encontraron el lugar perfecto en el barrio de San Pedro, uno de los más históricos y con más personalidad de Córdoba. La Herencia by El Pisto ocupa un espacio en la Casa de Galicia, junto a la iglesia de San Pedro.

“Queríamos mantenernos fieles a nuestras raíces, pero también dar algo nuevo a una ciudad donde la competencia y la calidad son enormes”, explican los hermanos. La carta del establecimiento refleja esta dualidad: incluye recetas tradicionales como el salmorejo, las berenjenas fritas, el rabo de toro y, por supuesto, el icónico pisto, pero también incorpora propuestas innovadoras como foie con amontillado, chicharrones, tartar de salchichón y paté casero.

Además, en honor al lugar que ocupan, han añadido especialidades gallegas, como parte de su colaboración con la Casa de Galicia. Los vinos también tienen un papel destacado, con una selección que combina lo mejor de Montilla-Moriles y Galicia, una fusión que refuerza su apuesta por la diversidad y la calidad.

Un comienzo prometedor

"La Herencia by El Pisto" ya ha despertado el interés de vecinos y turistas. “El barrio nos ha recibido muy bien”, comentan los hermanos, quienes aseguran que cada día se acercan más personas para conocer su propuesta.

Los turistas, atraídos por la ubicación y la estética de la taberna, se adentran en busca de una experiencia que, aunque nueva, respira autenticidad. “Vienen curiosos por descubrir una taberna diferente, y muchos repiten porque les gusta lo que ofrecemos”, explican.

Taberna con alma

La ambición de Rafa, Luis y Javi López Salazar no es solo gestionar un negocio, sino rendir homenaje a su familia y, al mismo tiempo, poner en valor la tradición tabernera de Córdoba. Con un equipo liderado en la cocina por Tomás Closa, un chef con experiencia y visión, apuestan por mantener viva una parte esencial de la cultura cordobesa mientras miran hacia el futuro con propuestas que sorprenden.

En un barrio lleno de historia como San Pedro, "La Herencia by El Pisto" aspira a convertirse en un nuevo referente. No es solo una taberna, sino un espacio donde cada plato y cada copa cuentan una historia: la de una familia que no ha olvidado de dónde viene y que ha decidido compartir su legado con todos los que se acerquen a descubrirlo.

La tradición sigue viva, pero ahora, con un toque renovado. "La Herencia by El Pisto" es el mejor ejemplo de cómo el pasado y el presente pueden unirse para construir un futuro prometedor.