El sector del transporte se revela ante la difícil situación que atraviesa

Los problemas que vienen sufriendo el sector del transporte no es nuevo por este motivo han convocado una huelga para los días 20, 21 y 22 de diciembre, si no son atendidas sus demandas. El colectivo ha optado por estos paros "por el abandono al que somete al Gobierno a un sector, que es esencial ahora y lo ha sido durante la pandemia", ha asegurado Tomás Aranda, presidente de la Asociación de Transportistas de Córdoba.

Para Aranda en estos momentos "existe un descontrol político y económico que nos está afectando de lleno con subidas desorbitadas de precios de suministros básicos como el gasóleo o la luz, y ahora también quieren experimentar con nosotros el cobro de un peaje por el uso de las autovías. Pero además existen otros problemas porque es la pescadilla que se muerde la cola. Si los empresarios tienen que soportar todos estos costes, no podemos mejorar los salarios de los trabajadores asalariados, y también habría que regular las empresas buzón". Este tipo de empresas tienen su razón social fuera de España y para Aranda actúan como empresas fantastas que llegan a España para quitarles las cargas y deben ser inspeccionadas porque son empresas ilegales.

En su momento, el comité nacional aludió al agotamiento del sector del transporte y mercancías por carreteras, después de llevar años negociando distintos puntos que reivindicaban como la prohibición de que los conductores realicen la carga y descaga de los caminiones, la no implantación de Euroviñeta, aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible, la construcción de áreas de descando seguras para los profesionales entre otras muchas.





LOS CONDUCTORES





En COPE Córdoba, Juan conductor que lleva muchos años al volante, nos ha asegurado que "deberiamos de estar todos unidos porque esta huelga es convocada por la patronal, pero somos nosotros, los conductres asalariados y no asalariados, los que debemos plantarnos. No podemos soportar más las 15 horas de disponibilidad horarias sacrificando los días festivos y estando semanas fuera de nuestros hogares. Tenemos un desgaste físico y psiquico muy grande, por lo que deberiamos de poder jubilarnos antes. No podemos olvidar que manejar un camión no es conducir un utilitario"





Audio Escucha a Juan Mejías, profesional con muchos años de experiencia





Para Juan "esta profesión no se aprende solo con obtener el carné adecuado en una autoescuela. Influyen muchos factores a la hora de saber moverte por las carreteras, e incluso tener una mente equilibrada, porque son muchas horas de conducción. Últimamente estoy viendo muchos enfrentamientos entre el propio colectivo". También ha querido poner sobre la mesa otros problemas como el trato vejatorio al que suelen ser sometidos por parte de las empresas en las que nos vemos obligados a cargar o descargar. Pero esto es un pequeño reflejo de todos los problemas a los que nos llevamos enfrentando desde hace muchos años. Ahora es el momento de que asalariados y no asalariados estemos unidos y nos plantemos".





LAS AUTOESCUELAS





Por el moento y a pesar de que las empresas de transportes denuncian que no hay profesionales, la demanda de este tipo de carnés en las autoescuelas no se ha visto reflejada en una disminución de alumnos, aunque tampoco ha aumentado, como ha explicado Rafael Cruz, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Córdoba.





Audio Rafael Cruz, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Córdoba





Una profesión que muchos jóvenes renuncian por su alto grado de compromiso y sacrificio, porque el salario no se corresponde con el gran esfuerzo que deben hacer. Muchos de ellos optan a este tipo de permiso para incluirlo en su curruculum esperando le sea de gran ayuda a la hora de encontrar un puesto de trabajo en cualquier empresa, pero a pocos se les pasa por la cabeza dedicarse de manera autónoma a este trabajo tan fundamental para la sociedad.





EMPRESAS DE LOGÍSTICA





Las empresas de logística están viendo como los altos costes en la producción están consiguiendo que la mercancía no llegue y por lo tanto tengan menos trabajo de lo habitual. En Córdoba, las principales empresas de logística por el momento no se están viendo afectadas, pero avisan que la escasez de esos suministros de cara a la Navidad y al Black Friday pueden hacer peligrar la actividad.





Audio Distinas empresas de logística nos han contado cómo les está afectando la actual situación





Lo que sí ven un gran problema es la falta de materias primas y la inflación en los transportes. Además al huelga convocada a finales de diciembre podria ser la gota que llene el vaso.





DURANTE LA PANDEMIA





Desde que comenzara la pandemia este sector fue funamental para asegurar que los supermercados no se quedaran sin productos, algo que hubiera provocado una situación social insostenible. El transporte por carretera proporciona soluciones inmediatas porque trasladan con rapidez las mercancías para que lleguen en el mejor estado, y esa función las hacen los miles de profesionales que se ponen día a dia al frente de un volante.