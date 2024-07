Detectar posibles explosivos en los JJOO de París: así trabaja el Equipo Cinológico de la BRI X

Manuel Filiberto y Dana llevan tres años aprendiendo a conocerse. Él es ingeniero cabo en el Batallón de Zapadores X de la Brigada Guzmán el Bueno X; ella, un canino de cuatro años especializado en detección de explosivos. Entrenan diariamente en la base militar de Cerro Muriano, ubicada en Córdoba, y han aterrizado en París para participar en el amplio dispositivo de seguridad que Francia va a desplegar durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 2024. Lo harán junto a Zapa, canino de dos años, y Francisco Rodríguez Pérez, en tareas de auxiliar. Los cuatro forman parte del Equipo Cinológico de Detección de Explosivos de la BRI X.



Es la primera vez que se enfrentan a un reto de estas características, con un impacto directo en la vida pública y una difusión internacional en un país que se encuentra en máximo nivel de alerta antiterrorista. "Es un desafío y un orgullo que hayan contado con nuestro Equipo Cinológico para este evento. Creo que aún no sabemos darle el valor que tiene, nos lo estamos tomando como una misión más, pero estamos viendo que nos enfrentamos a algo mucho más grande", admite el cabo Filiberto en declaraciones a COPE.









La misión comienza este 1 de julio y finalizará en agosto. En el terreno, el equipo actuará integrado en el 132º Regimiento de Infantería Cinotécnica, atendiendo a las necesidades de la misión en combinación con otro equipo cinológico francés.

De momento, París no ha enviado a España el dispositivo de seguridad que se va a adoptar durante la celebración de los juegos, algo que ocurre en la mayoría de las misiones internacionales. "Los guías, como en cada servicio que hacemos, no sabemos cómo vamos a actuar hasta llegado el momento. Por motivos de seguridad, y porque los planes pueden cambiar a última hora. No tenemos ninguna información", ha asegurado el cabo. Lo que sí conocen son las zonas más probables en las que tendrán que desplegarse: aeropuertos, estaciones de autobús y tren, estadios, instalaciones anexas a los mismos y espacios donde los deportistas entrenen durante esos días.

El trabajo del batallón de Zapadores X

Los militares que forman parte de la unidad militar de Zapadores se encuentran en compañías de ingenieros y reciben formación especializada en apoyo a la movilidad sobre el terreno, ya sea en tareas de combate o de servicio. Se encargan de asegurar los caminos y las estructuras necesarias para el paso de las tropas, de eliminar o construir las infraestructuras necesarias para facilitar el combate. Además, son la unidad qué más conoce en el ejército cómo funcionan los explosivos.

En Córdoba, el Equipo Cinológico de Detección de Explosivos trabaja, generalmente, dentro de la base militar de Cerro Muriano. "Operamos en servicios de seguridad dentro de la base, en actos civiles que se organizan fuera como juras de bandera, y estamos disponibles en todo momento para apoyar a Guardia Civil y Policía Nacional en caso de que nos activaran", explica Filiberto. Un ejemplo de esto último será su participación en los Juegos Olímpicos de París.

Parte del Batallón de Zapadores X en labores de búsqueda de explosivos /Fuente: COPE





Anteriormente, el cabo y Dana han formado parte del último operativo que se desplegó en Líbano -que comenzó en mayo de 2022 y concluyó en diciembre de ese año-. No tuvieron que enfrentar una amenaza real de explosivos, pero sus actuaciones en la misión sí fueron reales: los registros de vehículos en el control de accesos a la base Miguel de Cervantes y los reconocimientos de rutas e itinerarios se llevaban a cabo con la incertidumbre y la falta de predictibilidad de la aparición de algún artefacto, según indican a COPE fuentes de la Brigada Guzmán el Bueno X.

El entrenamiento canino para la detección de explosivos

"No existe un protocolo. El guía canino tiene que marcar los objetivos y empezar desde cero. El perro lo que busca siempre es su premio, por lo que es un proceso lento en el que hay que ir enseñándole qué tipo de olor tiene que detectar para recibir su recompensa", explica el cabo. Dentro de la base de Cerro Muriano, Manuel Filiberto entrena diariamente con Dana y Zapa, las lleva cada día a correr en espacio abierto e inicia posteriormente el entrenamiento.

"Aquí contamos con todo tipo de escenarios reales perfectamente imitados, desde calles con edificios, objetos y señalítica habitual de zonas civiles, hasta interiores de vehículos". Para los Juegos Olímpicos, el Equipo Cinológico ha cambiado el entrenamiento para que la acción se asemeje a la realidad de París, "y los resultados han sido muy satisfactorios", admite el cabo.

La BRI X cuenta con cuatro perros: dos de explosivos, uno de acción y ataque -que trabaja en apoyo a la unidad de infantería-, y otro de detección de drogas. En el caso del batallón de Zapadores, los perros han aprendido a identificar el olor de hasta 12 tipos explosivo diferente. "Se les entrena con la gama de explosivos que Inteligencia indica que son los más utilizados habitualmente, solo con que haya una pequeña cantidad de sustancia en ese explosivo que ellos puedan reconocer, nos valdrá", explica Filiberto. Dana y Zapa rastrean y, cuando detectan el olor, se sientan en ese lugar. Después, será otro equipo de desactivación el que intervenga.









El futuro de los perros especialistas

El futuro inmediato de Dana y Filiberto, después de los Juegos Olímpicos de París, estará, de nuevo, en Líbano. Este mes de noviembre, la Brigada Guzmán el Bueno X se desplegará en la zona sur de este país - ahora en situación de especial complejidad por la guerra que se está librando en Gaza y el recrudecimiento del histórico enfrentamiento entre Israel y Líbano. Allí permanecerá hasta mayo de 2025.

Más a largo plazo, el futuro de Dana será el de un humano común: la jubilación. La edad máxima son los ocho años y, generalmente, el perro se queda a cargo del mismo guía canino desde el momento en que sale del curso de formación o desde que es asignado a su guía en el Centro de Cría Caballar de Ávila.

A esa edad, suele tener buena salud y se le busca una familia de acogida. No obstante, la primera opción que se baraja siempre es que sea el mismo guía quien se quede con el perro. A Dana aún le queda mucho tiempo para ello. "Ahora mismo, desde la lejanía, creo que no me gustaría sacarla de este hábitat de libertad en el que vive para meterla en el piso en el que vivo. Pero sé que eso lo digo ahora, que queda mucho tiempo, y cuando llegue el momento, o me cambiaré de vivienda o la adaptaré para ella", sentencia el cabo Filiberto.