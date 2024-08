Regresa la Velá de la Fuensanta del 6 al 9 de septiembre

La Velá de la Fuensanta de Córdoba, una de las más tradicionales y en honor de la copatrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Fuensanta, se celebrará del 6 al 9 de septiembre, con una programación diversa para todos los públicos y contando con actividades que realzan esta cita. En una rueda de prensa, el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha presentado el cartel y al pregonero, Marcos Santiago Cortés, que realizará el pregón el viernes día 6, a las 22,00 horas, mientras que los actos se inician previamente con la bendición del agua del Pocito, la celebración de la misa y el traslado de Nuestra Señora de la Fuensanta a la Santa Iglesia Catedral, que finaliza sobre las 21,00 horas y desde donde regresa el sábado al barrio y el domingo se celebra la misa del santuario.

Entre las actividades, habrá la tradicional degustación de frutas y la sardiná, así como la huevá, con la colaboración de la Asociación de Vecinos San José Obrero, con productos donados por Mercacórdoba, junto a la salmorejá, realizada por la Hermandad de la Bondad. También, se celebrará la XIV Ruta del Caimán, con paseos en piragua por el río desde el Balcón del Guadalquivir al Puente Romano, y con la idea de llevar un kilo de alimentos no perecederos de ayuda al Banco de Alimentos Medina-Azahara.





06/08/2024 El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, presenta el cartel y al pregonero de la Velá de la Fuensanta, Marcos Santiago Cortés.





En cuanto a actos lúdicos, se han programado actividades para niños, jóvenes y para el público en general, con espectáculos de payasos y magia, atracciones, actuaciones musicales con academias de baile, copla, flamenco, coros y música electrónica, entre otras citas. Mientras, el abogado y escritor Marcos Santiago Cortés, vecino de la Fuensanta, "no solamente disfruta en su barrio, sino que lo vive, lo pasea y lo disfruta", ha expresado el edil, para augurar que será "un magnífico pregón" y que "no va a dejar indiferente a nadie y nos va a llenar de gozo", siendo "el mejor inicio que pueda tener la Velá de la Fuensanta", ha aseverado. Al respecto, el pregonero ha declarado que va a "intentar colaborar con toda la fe, toda la fuerza y toda la ilusión" ante la distinción, de manera que espera "no defraudar", porque ha nacido, crecido y reside en la Fuensanta.

"Tengo un profundo cariño al barrio, conozco a toda su gente y, sobre todo, sus virtudes", ha subrayado, definiéndolo como "un barrio modelo donde su gente trabajadora y honrada ha conseguido que sea más o menos tranquilo y de clase media". Y ha apostillado que va a ser "un pregón inclusivo", remarcando que "la fe y el sentido social son totalmente compatibles".