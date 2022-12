La Red de Viveros de Empresas del Imdeec se convierte en pista de lanzamiento de muchas empresas

Son muchas las empresas que han apostado y apuestan por emprender su actividad desde el vivero de empresas del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec). Este núcleo empresarial se encuentra en la Glorieta de los Países Bálticos del Polígono Industria Tecnocórdoba.

Por un lado se encuentra Baboobá I que cuenta con 23 módulos/oficinas y 6 naves con muelle de carga y descarga, exteriores, instalación de aire acondicionado y aparcamiento. Zonas de administración, salas de juntas y de usos múltiples. Accesible a personas con movilidad reducida. Y el Baobá II con 17 módulos/oficinas y 4 naves con muelle de carga y descarga, exteriores, instalación de aire acondicionado y aparcamiento. Aula de formación, auditorio. Accesible a personas con movilidad reducida.









Hoy la presidenta del IMDEEC Y delegada de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent (PP), nos ha explicado las ventajas que tienen las empresas que apuestan por esta Red de Viveros asegurando que "aquí tienen un lugar donde tienen ventajas como aumentar las probabilidades de supervivencia, porque tienen un precio asequible gracias a alquiler subvencionado donde encuentran espacios desde , alquiler subvencionado: hay espacios desde 40 € - 60 € o 80 € al mes durante el primer año. También pueden expandir su negocio, tienen asesoramiento continuo, crean sinergias unas cn otras y cuentan con la Reubicación de las empresas alojadas en otros espacios de la ciuda".









También es vital fu Aula de Fomración Virtual, "se trata de un espacio abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, con cursos financiados al 100% que puedes completar a tu ritmo y según las necesidades y preferencias. Para acceder a las distintas formaciones, tienes que tener 18 años o más, estar empadronado/a en el municipio de Córdoba y cumplir los criterios de admisión, según los cursos.





Con esta iniciativa, queremos impulsar la capacitación y competitividad de los profesionales de Córdoba y responder a las necesidades de las empresas en recursos humanos y perfiles emergentes", explica Torrent. Si estás interesaro puedes acceder a través de este enlace.





ALGUNAS EMPRESAS





También hemos conocido distintos testimonios de empresas que tienen su sede en Baobá como es el caso de Deuser, que integran las últimas tecnologías en las empresas para incrementar su competitividad. Fran Adame nos ha explicado que "en 2004 fundamos IRC, donde proyectábamos el futuro de una industria sostenible y eficiente en el que la integración de las tecnologías de la información y los procesis operativos resultaran en un todo predecible y comprensible en datos. Eso se ha convertido en una realidad porque ahora en Deuser nos esforzamos cada día en liderar la transformación digital de la industria. Una industria que tiene que ser automatizada, conectada, inteligente y sostenible. Lideramos el cambio por una industria competitiva".





También hemos conocido la historia que esconde El Ropero de Carmela junto a Carmen Vilela, su gerente. "Antes era sombrerera y me de repente me vi vendiendo sombreros y tocados a tiendas de toda España. El local donde estaba se me quedaba pequeño y encontré un local en la plaza de la Iglesia de San Miguel, que se llamó El Ropero de Carmela". Así empezó todo, pero nos ha explicado cómo ha ido creciendo y desde 2018 han incrementado sus ventas gracias a la venta por Internet. Ahora tienen de todo en su escaparate menos sombreros.





Wihop Deco como su nombre indica, se dedican a la decoración. Juan Felipe León nos ha explicado cómo proyectos como el suyo se pueden hacer realidad. "Nos encargamos de todos los trabajos, como ha ocurrido en Silbón Bar. Desde la propueseta de paredes, suelos, materiales que se iban a utilizar..., desde primera hora vemos qué es lo mejor y asesoramos al cliente. Así empieza todo".





Rosa Rojas, de la empresa Aldebarán nos ha contado también su historia de y de cómo de una empresa de decoración nació lo que hoy es Aldebarán. Rosa nos ha explicado que "la enterior crisis de 2008 se llevó por delante mi empresa dedicada a la decoración y como tuve que reinventarme y al contar con máquinas para poder confeccionar las cortinas por ejemplo entre otros muchos más elementos, decidí poner en marcha la moda, al encontrarme un nicho de mercado que no lo tenía acaparado las grandes franquicias".

