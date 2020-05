La previsible oleada de divorcios que dejará el confinamiento en España

El confinamiento puede sentar mal al amor. En China el número de divorcios se disparó cuando las parejas pudieron hacer la vida por su cuenta y se espera que algo similar pase en España. Convivir forzosamente con la pareja puede ser un plato de mal gusto atendiendo a que cada rencilla se multiplica ante la falta de alternativas. El abogado Roberto Llorente, de Llorente y asociados matrimonialistas, confirma esta tendencia en COPE y da consejos a quienes tengan en mente una ruptura sentimental.

-Las cifras no mienten: en España el 30% de los divorcios ocurren después del verano. Llevamos más de dos meses de confinamiento y, en consecuencia, de convivencia continuada. ¿Crees que aumentará el número de divorcios cuando se llegue a la llamada “nueva normalidad”?

-Efectivamente, en principio sí se espera un repunte importante de separaciones y divorcios tras estos dos meses y medio de confinamiento. Todo ello, claro, si nos fijamos en lo que suele suceder tras el verano por el roce que la mayor convivencia con la pareja provoca y lo que ha venido sucediendo en China tras el confinamiento. En el despacho ya hemos recibido llamadas de nuevos clientes que desean información respecto a una posible separación o divorcio y que muestran que el confinamiento está siendo la gota que ha colmado el vaso de una pareja que ya estaba previamente en crisis. Lo que estamos barajando es que se van a incrementar aproximadamente del orden del treinta por ciento de los asuntos de crisis de pareja o matrimonial.

-Se teme una saturación en los juzgados ¿Crees que sería conveniente que se creara una jurisdicción específica a este respecto?

-Sí, efectivamente, y no sólo por esta crisis. Los expertos de derecho familiar llevamos años clamando por la necesidad de que se implante la jurisdicción especial de Derecho de Familia de tal manera que todos los ciudadanos ,vivan en la capital o en los pueblos, tengan derecho a que un juez y unos profesionales especializados en derecho de familia conozcan de su divorcio o de la crisis de pareja. Así se garantizaría en primer lugar la igualdad de trato por la justicia, porque es injusto que alguien que se separe en un pueblo su divorcio lo esté llevando un juzgado de Primera Instancia e Instrucción mientras que el que separa en Córdoba su divorcio lo lleve un juzgado especializado en derecho de familia con los profesionales más especializados tanto los fiscales como gabinete psicosocial. De esta manera también se protegería mejor el interés de los menores pues todos los operadores jurídicos tanto los jueces, fiscales, gabinete psicosociales y abogados estarían especializadas en materia de familia, lo que redundaría en interés tanto de los progenitores como de los menores. También se agilizaría enormemente ya que la especialización implica una mejor comprensión y resolución de los conflictos que se plantean.

En estos momentos copamos portadas de diarios. Se avecina un colapso por aumento de procedimientos de Familia. Más que nunca, medios para Justicia y una Jurisdicción de Familia Ya. https://t.co/mPNSauhFs3 vía @20m — aeafa (@AeafaAbogados) May 18, 2020

"Que no se utilicen los niños como arma"

- ¿Qué consejo das a las parejas que deseen divorciarse?

-El consejo que puedo dar a aquellas personas que están pensando en separarse de la pareja en este momento es que no tomen decisiones en caliente. Que le den una oportunidad al amor, a la familia, a la pareja… intentando superar este momento. Una decisión tan trascendental debe ser tomada tras una profunda reflexión y desde una tranquilidad que ofrece la normalidad. No obstante, si alguien ha tomado ya la decisión de separarse y no desea esperar más le daría dos consejos: El primero, que se asesoren de un profesional especialista en Derecho de Familia, un mediador o un abogado. Igual que si uno padece del corazón acude a un médico cardiólogo o si uno padece de la vista acude a un médico oftalmólogo, lo lógico es que si te vas a separar acudas a un profesional especialista en Derecho de Familia, porque los especialistas en Derecho de Familia vamos más allá de lo que es ganar un pleito vamos a intentar ganar para la familia y que la familia sufra lo menos posible y para eso vamos a intentar llegar a acuerdos. El segundo consejo es que piensen que uno podrá dejar de ser pareja, pero no va a dejar de ser familia. Los progenitores van a seguir siendo progenitores de sus hijos y los hijos merecen que sus progenitores colaboren y se respeten. Lo que más afecta a los niños no es tanto la separación de los padres como que los padres en su separación estén continuamente insultándose, pegándose o en gresca y que además los utilicen como arma. Eso es lo que más afecta a los niños. Por eso, ruego que piensen en los niños y que su separación lo intenten hacer de mutuo acuerdo y con una flexibilización y un ambiente de colaboración.

-No sé si coincides en aquello de que en temas de familia vale más un mal acuerdo que un buen pleito.

-Sí, claro, por supuesto en beneficio de los niños ambos progenitores deben intentar llegar a acuerdos. Mucho mejor un mal acuerdo que un pleito ganado y en este caso estamos hablando de familia, que es una de las cosas más hace importantes que tiene un ser humano. Lo ideal es llegar a acuerdos. Naturalmente, todo esto no es aplicable en aquellas situaciones de violencia de género o de violencia contra la mujer o intrafamiliar, que exigen un tratamiento especial y una especial protección a las víctimas del maltrato.

