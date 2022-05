Posteguillo: “Julio César luchó activamente contra una élite oligárquica y la corrupción junto al pueblo"

El escritor valenciano Santiago Posteguillo, premio Planeta en 2018, presenta esta tarde en Córdoba su “Roma soy yo” en el Foro Cultural ABC Córdoba. La cita tendrá lugar en el Palacio de Viana a partir de las 20:00 horas.

-Ese “yo” del que habla en su último libro es Cayo Julio César, sin duda el romano más conocido de todos los tiempos. Será el primero de una serie dedicada a una figura que, según he podido saber, le ha interesado desde su primer viaje a Roma en la infancia. ¿Qué le fascinó entonces y le fascina todavía de Julio César?

-Que cambia la historia del mundo. La civilización romana pivota en torno a su figura y, por extensión, la civilización occidental. Lo que más me fascina hoy día es que luchara contra la corrupción activamente contra una élite oligárquica que quería retener todo el poder y el dinero y no hacer un reparto equitativo de la riqueza. Y lo hace alineándose con el pueblo.

-Sobre Julio César se han realizado infinidad de perfiles literarios y se ha querido ahondar en su personalidad, gustos, dudas... ¿Cómo separar grano de paja para hacer un César lo más fiel posible a la historia?

-Recurriendo a fuentes primarias de la época y a autores de hoy día que han estudiado con minuciosidad la época y a otros expertos que me pueden arrojar luz sobre el momento concreto que estoy recreando. Si yo recreo un juicio en el que César como fiscal se enfrenta contra el senador Dolabela recurro a un catedrático de Derecho Romano como Alejandro Valiño de la Universidad de Valencia para que me explique cómo sería ese juicio. Así me acerco lo más posible a la verdad histórica.

-Como ha dicho “Roma soy yo” es una historia de tribunales. Julio César se hizo un nombre como abogado en Roma y el juicio del corrupto Dolabela -sobre el que se centra la novela- le marcó cuando apenas tenía 22 años. ¿Cómo eran los juicios en la Roma imperial? ¿Eran centro de atención en termas, baños y ágoras como ahora lo son los juicios más mediáticos en internet?

-Exactamente es una buena comparación, porque sin redes sociales en la época estos juicios que eran abiertos al público se realizaban en unos edificios atestados de ciudadanos romanos ávidos por saber a quién y por qué se juzgaba y quién lo defendía y acusaba. Y en este contexto era el lugar idóneo para que un joven patricio como Julio César pudiera darse a conocer en su ideario político y oratorio. Así ve el pueblo romano que en César tiene un posible gran líder.

-Cedan las armas a la toga, decía Cicerón. César, sin embargo, no estaba muy de acuerdo con eso con su coetáneo atendiendo a su vida. ¿Era César populista, autócrata, dictador, tirano... o simplemente un producto de su tiempo? ¿Cómo lleva un amante de la historia que se quiera juzgar con los ojos del hoy sucesos de hace tantos siglos?

-Es un error juzgar con valores del siglo XXI a personajes que se tenían que desenvolver en el siglo I a.C. Otra cosa es que sí que existen unos valores universales como la amistad, lealtad y honorabilidad y esos valores sí los tenía César. Otra cosa es que para luchar contra una élite oligárquica y corrupta se vaya dando cuenta de que debe usar los mismos métodos de los que lo intentan matar por buscar la justicia. Si no, no podrá cambiar nada. No podemos juzgar a un César del siglo I a.C con los valores de ahora. La clave es que César lo que hace es luchar a favor del pueblo y de la justicia.

-Se dice que, nos guste o no, todos somos romanos. ¿El lector que nunca le haya leído va a sentirse familiarizado con personajes del 80 antes de Cristo? ¿Va a encontrar paralelismos con el mundo actual?

-No sé. Hablo de un juicio contra un senador por corrupción y de que no puede ser juzgado por jueces independientes porque el dictador Sila ha cambiado las leyes, por lo que un senador sólo puede ser juzgado por un tribunal formado por senadores. Eliminando así la independencia judicial. Igual son noticias que podríamos leer en la prensa de hoy en día.

-Es usted profesor de Literatura inglesa y norteamericana. Julio César es un personaje muy shakespeariano y así lo expone con su primera cita en el libro.

-Sin duda alguna. Es psicológicamente shakespeariano, porque a lo largo de su vida se enfrenta constamente a tremendos dilemas morales y vitales. En esta primera novela por intentar defender la justicia le van a intentar matar en tres ocasiones. Es un personaje muy tipo Hamlet en el desarrollo que se observa en el “Roma Soy yo” y que tendré que seguir desarrollando en las siguientes novelas.

-Imagino que sabrá que Córdoba se alineó con el bando pompeyano y que Julio César la tomó cruzando el Guadalquivir castigándola con dureza después. ¿Cómo explicar la importancia de la Colonia Patricia Corduba en esa Roma clásica?

-Era un lugar absolutamente esencial y de mucho desarrollo. De tal forma que antes y después de la Guerra Civil Corduba tiene que seguir siendo una ciudad importante por su ubicación y lo que significaba en la Bética Romana.

-Un consejo final. Aparte de leer su “Roma soy yo”. ¿Qué libro sobre historia y cultura romana aconseja para aquellos que quieran iniciarse en esa apasionante época?

-Puedes coger desde libros más sencillos como “Los Romanos” de Asimov o el introductorio de Indro Montanelli o el “SPQR” de Mary Beard. Son introducciones accesibles para todos los públicos.