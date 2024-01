La Policía Nacional investiga los robos que están sufriendo los taxistas en Córdoba

Desde hace varios días taxis que se encuentran aparcados en las zonas de los barrios de Cañero y Fuensanta, están sufriendo robos. Los hechos se producen por la noche, utilizando el método de la piedra. Con ella rompen el cristal para acceder al interior del vehículo y robando objetos sin valor como pueden ser unas gafas, unas llaves o cualquier otro elemento que encuentren.

El presidente de la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor), ha asegurado a COPE que "primero fueron los catalizadores, después robo de documentación que desconocemos qué uso pueden darle y ahora estos robos cuando los vehículos se encuentran estacionados por la noche. Gracias a que la noticia está siendo publicada por medios como el vuestro, estamos consiguiendo que se ponga solución a un problema que venimos sufriendo desde hace algún tiempo. También tuvimos que sufrir la quema de un taxi cuando alguien arrojó por la ventanilla algún elemento para que prendiera", afirma Ruano.

Estos robos de poco calado supone pérdida de tiempo y también de dinero. José María nos explica que "esta mañana me he encontrado el cristal reventado y el interior del taxi patas arriba. Ahora tengo que llevarlo al taller para que reparen la ventanilla y luego limpiarlo. Además del tiempo que debo perder para interponer la denuncia en la Policía Nacional. Ya no es el daño al vehículo, es el daño que produce en nuestros bolsillos". También Laura ha sufrido otro de estos robos, quien ha explicado que "he tenido que dejar de prestar el servicio para interponer la denuncia, además de llevar el taxi al taller. Perdemos dinero porque dejamos de trabajar. Deben saber todos que dentro de un taxi no hay dinero, porque cuando acabamos el día lo recaudado no se queda en el vehículo. Lo que pueden encontrar son objetos de poco valor. Pido a la ciudadanía que estén alerta y avisen a la Policía Local o Nacional si ven algo extraño por su barrio".

Por el momento, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer estos robos, después de las distintas denuncias interpuestas en los últimos días. Las imágenes que ha podido recopilar COPE muestran los desperfectos que están causando estas piedras empleadas para cometer el acto.