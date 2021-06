Podemos considera que si continúan los incendios en Miralbaida, "la responsabilidad será del Gobierno local"

El Grupo Municipal de Podemos Córdoba, ha advertido que el segundo incendio en la zona de Miralbaida, en menos de 10 días (el anterior tuvo lugar el pasado día 12) y en extremo cerca de viviendas habitadas son consecuencia directa de la inacción y la falta de previsión del cogobierno municipal, "máxime cuando la primera moción que trajo este grupo al pleno y que salió adelante por unanimidad el 10 de julio de 2019 iba, precisamente, en este sentido".

La portavoz en el Ayuntamiento de la formación morada, Cristina Pedrajas, ha recordado que entre los acuerdos estaban dar prioridad a la limpieza y acondicionamiento preventivo por parte de Parques y Jardines y de Sadeco de las áreas y puntos de matorral seco con alto riesgo de incendio, además de diseñar un plan preventivo para próximos años con antelación suficiente a las altas temperaturas. Hoy mismo ha comenzado el verano, y aunque el calor fuerte está por llegar, ya se han tenido algunas semanas de temperaturas veraniegas que han secado el pasto y lo ha dejado en disposición de arder con extrema facilidad.

"Eso fue hace dos años y a día de hoy no nos consta que se haya puesto en marcha ese plan preventivo ni tampoco el otro plan que salió aprobado en la misma moción para renovar la maquinaria y los vehículos de Parques y Jardines para esas labores, porque nuestra idea, aceptada por los demás grupos, era que esa labor se llevara a cabo mediante desbroces y cortes para evitar el uso de herbicidas", ha señalado la concejal de Podemos Córdoba. Pedrajas ha insistido en que los dos incendios de pastos en la zona Miralbaida se han producido demasiado cerca de las viviendas, en donde se encuentran numerosos toldos en las ventanas que habrían podido servir de conductor de las llamas hacia el interior de las casas si no fuera porque el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) no hubiera actuado con la rapidez y la profesionalidad que les caracteriza.

"En estas fechas del año es lo que debe dar prioridad el Ayuntamiento, y si uno se da un paseo por la ciudad todavía se ven demasiados signos de dejadez en descampados y alcorques" por parte del área que lidera David Dorado, pero lo peor es que el calor "nos ha pillado de nuevo con la guardia baja y sin habernos preparado", ha denunciado Pedrajas destacando la falta de ese plan preventivo que habría que aplicar antes del estío. Tanto para los desbroces como para la maquinaria adecuada se requiere de personal. En este sentido, Podemos Córdoba también incluyó en aquella moción un plan de reposición de personal en la plantilla municipal del servicio, con una cualificación profesional para estas materias.

"Por más que lo hemos recordado continuamente en ruegos y preguntas de los plenos municipales, así como en las comisiones de Infraestructuras y en el Consejo de Sadeco, no se ha hecho nada sobre esa moción".

"Pensamos y entendemos, al igual que los demás grupos que la apoyaron, que es un problema fundamental para la ciudad que hay que resolver, porque, por suerte aún no estamos hablando de desgracias humanas, aunque sí materiales, por no hablar de la contaminación en forma de monóxido de carbono y cenizas que esos fuegos lanzan a la atmósfera, y tiene fácil solución", ha indicado Pedrajas.