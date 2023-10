La peregrinación a Guadalupe le cambió la vida y hoy es sacerdote en Córdoba

Esta mañana se ha celebrado en la Santa Iglesia Catedral, la Misa de envío de la vigésima octava Peregrinación Diocesasa de Jóvenes a Guadalupe, y en la que participan 800 chicos procedentes de toda la Diócesis. Rafael Romero Ochando, participó por vez primera en la edición novena, sin ser consciente de cómo le iba a cambiar la vida .

Esto es lo que nos ha contado en COPE asegurando que "aún recuerdo con emoción aquel momento. Fui solo porque mis amigos no podían ir. Yo en aquellos momentos no era persona de fe, y después de experimentar un encuentro con Dios y supe que existía y que me pedía algo en particular. Es más, al año siguiente entre en el Seminario "San Pelagio", y al día de hoy soy sacerdote".

En ocasiones escuchamos esa expresión de "he tenido un encuentro con Dios". Al padre Romero le hemos preguntado qué se siente en una experiencia así, y nos ha intentado relatar que "es algo inexplicable con palabras porque parece de locos. Lo que sientes primero es la presencia de Dios, con una alegría constante, una alegría distinta, lo sientes en una Iglesia joven y realmente te das cuenta que eres parte de algo y de alguien".





LA PEREGRINACIÓN





Se trata de una de las citas más esperadas en la diócesis de Córdoba, cientos de jóvenes caminan año tras año para encontrarse con la Virgen y con el plan que Dios tiene para sus vidas. Este año, son más de ochocientos jóvenes los que realizarán la XXVIII Peregrinación diocesana a Guadalupe, del 20 al 22 de octubre. El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, los acompañará y presidirá la santa misa ante la Virgen en el Santuario el domingo, a las 9:15 horas, con la que se pondrá el broche final a un intenso fin de semana.