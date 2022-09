Paula Badanelli (Vox): "La bajada de impuestos del PP y Ciudadanos no existe, es una ficción"

A falta de menos de un año para que volvamos a tener elecciones municipales, el ambiente en el Consistorio está más revuelto que nunca con la salida de uno de los concejales de Ciudadanos. Ahora la alianza PP Ciudadanos se ha quedado coja, ya no tiene la mayoría necesaria y, por eso, VOX será un partido imprescindible para sacar adelante cualquier iniciativa de aquí a marzo.

-Le pregunto precisamente por eso, la abstención ya no vale...¿cuál es la predisposición de VOX en los próximos plenos de aquí a las elecciones? ¿Ha habido alguna conversación con los partidos de gobierno?

-Nosotros nunca nos hemos movido en la línea de la colaboración, aunque nos hemos encontrado en frente con un gobierno en minoría que actuaba con si estuviese en mayoría absolutímo y nos ha falta de respeto, lo que nos entristece. Vox es un partido de fiar. La pena es que haya que tenido que descomponerse el pacto de gobierno para que ahora nos miren con otros ojos, aunque no ha habido ningún tipo de conversación con el gobierno. Desde que se desencadenó esta profunda crisis en el gobierno, nadie se ha puesto en contacto con nuestro grupo para tender lazos y reafirmar este compromiso, pero ellos saben que Vox nunca defrauda.

-Cuando os pronunciasteis sobre el caso Infraestructuras en agosto, hicisteis alusión a una documentacion que estaba preparando VOX desde hacia meses para llevarla a fiscalia por irregularidades en contratos en otras empresas... ¿A a qué se referian?

-Desde el principio del mandato hemos visto que en el IMTUR se gasta sin freno ni criterio. Lo denunciamos y sobre este tema he tenido muchas conversaciones con el alcalde. Lejos de tomar medidas, se deja manga ancha para que se funcione así. Creemos que se abusa de los contratos menores, hemos visto centenares de ellos que suman millones de euros desde 2019 y, de muchos, tenemos dudas razonables que ya empiezan a ser certezas. Ni siquiera se han hecho los trabajos ni se pueden conseguir los documentos donde se demuestra que el trabajo se ha hecho. El problema es que es muy dificil que hoy, después de haber abusado tanto de la justicia, se pueda armar algo que tenga recorrido. No somos partidarios de judicializar asuntos que pueden resolverse en otras vías y estamos estudiando otras opciones, como ir al Tribunal de Cuentas. Esto ya lo están denunciando también altos funcionarios del Ayuntamiento. El IMTUR es un chiringuito que no se puede mantener ni un día más, a disolverlo se comprometió el alcalde y todavía estamos esperando.



-Hace un par de días VOX anunció que abandonaba el Consejo Rector de Instituto Municipal de Turismo... Precisamente uno de las condiciones para que VOX apoyara los presupuestos de este año era que se disolviera el IMTUR. No tiene visos esto de que vaya suceder...

-Nuestro estilo no es el de presionar. Ahora podríamos aprovechar la situación para poner contra las cuerdas al Gobierno Local y fortalecer nuestra posición. Pero esto no es un asunto de partido, sino de ciudad. Lo que queremos es que se nos escucha y se tomen medidas cuando denunciamos cosas evidentes. El IMTUR es un ejemplo.

-¿Cual seria vuestro plan B para el turismo de Córdoba?

-Creemos que debe ser una delegación que dependa de la casa madre, del Ayuntamiento. Sería mucho más rápida y eficaz con colaboración público-privada. Del carro del turismo tiran empresarios, fundaciones y organizaciones, y es con ellos con los que hay que hablar. El papel del Ayuntamiento es de mero apoyo, en este caso, con dinero, porque lo tiene.

-Muchas veces la oposición ha hecho hincapie en que VOX critica continuamente al gobierno pero luego no vota en contra. más de una vez habéis dicho que es uno de los peores gobiernos de la historia de Córdoba. ¿Qué cambiaríais? Y, si es así, ¿por qué no votáis en contra de ciertas medidas que no consideréis adecuadas?

-Hemos votado en contra de muchas cosas... A favor de pocas. Nos abstenemos con la nariz tapada. El PP plantea una bajada de impuestos ridícula que nosotros no haríamos. Nos abtenemos porque votar en contra no sería mejor... seguiríamos con los presupuestos heredados de la izquierda. Dejamos que el gobierno vaya dando pasitos cobardes. Tutelamos y empujamos al gobierno a hacer aquello que no son capaces, por prudencia o cobardía.

-De cara a las elecciones municipales... ¿Se presentará como candidata?

-Siempre he estado, estoy y estaré donde me diga mi partido. Confío en su criterio y en que quieren lo mejor para Córdoba y para España. Yo soy un instrumento a su servicio y al de los cordobeses. Estaré donde se me requiera para dar lo máximo de mí.

-¿Cree que los resultados de las elecciones andaluzas pueden extrapolarse al ámbito local?

-En absoluto. En las elecciones nacionales, PP y Vox obtuvieron los mismos resultados en Andalucía. Es evidente que la gente vota distinto dependiendo de lo que se está votando. El pueblo es sabio, lo demuestra una y otra vez, incluso cambiando el voto semanas previas a los comicios. Hay que confiar en la soberanía populara, incluso cuando no nos gusta el resultado.