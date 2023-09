El número de autónomos en la provincia de Córdoba se encuentra a día de hoy y según los datos facilitados por la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos en 53.706, una cifra algo inferior con respecto a diciembre de 2022 cuando la cifra se encontraba en 53.926. Se trata de una bajada del 0,7% de los que 34.973 son hombres y 18.733 mujeres.

La difícil situación de costes, y pocas ventas debido a la inflación, hace que muchos de ellos lleguen a final de mes con grandes dificultades. Algunos llevan con la empresa desde 2004, por lo que han superado distintas crisis y situaciones. Es el caso de Jesús Gallardo, que tiene una empresa dedicada a consumibles informáticos llamada Núkleo Informático, que ha visto como su sector ha ido a más, pero con una parte negativa. "Hoy en día es muy complicado que empresas como la mía o negocios de barrios, podamos competir con los gigantes de la distribución, que son capaces de ofertar precios y también rapidez en la entrega. El cliente en ocasiones lo quiere barato y ya, y ante eso lo tenemos todo perdido. Pero luego está el otro cliente, que necesita y quiere opinión y sobre todo posventa. Que si le surge un problema podamos solucionarlo", asegura Gallardo.

Otros son los que se dan de alta como autónomo, y comienzan a emprender, pero lo hacen con muchas dificultades, sobre todo en todos los trámites previos al comienzo de la actividad. En COPE hemos hablado con Ismael Luna, un carloteño de 48 años que ahora ha comenzado su actividad dedicada al sector energético. Su empresa se llama Luna Solar Renovables, donde realiza instalaciones solares y eléctricas. Ismael nos ha explicado que "ha sido todo muy tedioso porque me han mareado con idas y venidas. Los trámites que he tenido que realizar se ha alargado en el tiempo, y la plataforma que pone a disposición en mi sector el Ministerio de Industria, es poco intuitiva y cuando me han atendido por teléfono, aunque las personas ponen toda su voluntad, no son técnicos expertos en mi área, y esto lo ha complicado todo".

Por su parte, el sector de la peluquería y salones de belleza, vienen sufriendo desde hace años los altos costes que están soportando, en una actividad donde la gran mayoría de productos son artesanales. Gregorio Porras, presidente de Unión de Empresas de Peluquería y Estética de Córdoba, nos ha explicado que "en septiembre de 2012 se eliminó el IVA reducido, de manera temporal, en un principio, y después de once años, continuamos luchando para que volvamos a IVA del 8%. En nuestro sector la gran mayoría somos autónomos y estamos soportando los sobre costes a duras penas. Esto está consiguiendo que muchos peluqueros hayan cerrado y ahora realicen su actividad puerta a puerta, y claro está, sin estar dados de alta, porque tienen que seguir comiendo".

A pesar de todos los problemas económicos, el autónomo continúa luchando por afrontar las difíciles situaciones, y siguen siendo un motor económico muy importante y parece ser que poco valorados. El documento de la UPTA consultado por COPE apunta que Córdoba ocupa la quinta posición en Andalucía en número de autónomos.